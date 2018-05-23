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Католические епископы выступили в защиту семинаристов

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  • 23.05.2018, 12:15

Костел направил обращение к властям Беларуси.

Католические епископы Беларуси обратились к Лукашенко с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки от прохождения военной службы семинаристам и священникам призывного возраста, сообщает сайт catholic.by.

Еще в августе 2017 года костел подал информацию для предоставления отсрочки для священников и студентов высших духовных учебных учреждений на 2018 год. Однако в мае 2018 года семинаристы и священники призывного возраста начали получать повестки.

— В связи с этим, а также с учетом все еще недостаточного количества местных священников для работы в приходах Беларуси, и принимая во внимание то, что в случае призыва студентов высшие духовные семинарии не смогут существовать, Конференция Католических епископов в Беларуси обратилась к Лукашенко с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки, — говорится в сообщении конференции католических епископов Беларуси.

В этом году повестки в военкомат получили около 20 клириков католической высшей духовной семинарии в Гродно, несколько воспитанников католической семинарии в Пинске, десятки студентов православной духовной семинарии в Жировичах. В эти дни учащиеся проходят медицинскую комиссию.

В кругах духовенства говорят, что это исключительный случай. Как правило, согласно поручению Совета министров от 13 апреля 2006 года в рамках подготовки проекта указа Лукашенко Уполномоченный по правам религий и национальностей направляет в Министерство обороны ходатайство о предоставлении отсрочки от призыва на срочную службы для священников и студентов высших духовных учебных учреждений.

Руководитель пресс-службы Министерства обороны Владимир Макаров сказал «Радио Свобода», что ведомство «действует в рамках законодательства».

«Если нет оснований для отсрочек, то вызывают. И если, как вы говорите, кого-то призывают, то все делается в рамках законодательства», — заявил Макаров.


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