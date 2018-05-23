Эксперт: Курс доллара может подрасти 23.05.2018, 16:25

Курс доллара США на международной арене находится на максимальной отметке с начала 2018 года.

За последний месяц индекс доллара, отображающий курс американской валюты к корзине из 6 других ликвидных валют, вырос на 3,7%. Что из этого следует и как укрепление доллара повлияет на курс белорусского рубля.

Комментирует для myfin.by Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»):

– По отношению к евро доллар за месяц укрепился еще более значительно – на 4%. Утром 23 мая 1 евро оценивался в 1,17 доллара, а месяцем ранее – 1,22. Связано это с тем, что не только доллар вырос, но и евро несколько ослабел.

Подорожанию доллара способствует несколько факторов: хорошие показатели американской экономики и оптимистичные экономические прогнозы, повышение ключевой ставки ФРС, рост доходности по американским облигациям. Есть и геополитические факторы роста, например, наметившееся потепление между США и Китаем и улучшение торговых отношений между этими странами.

В среднесрочной перспективе евро имеет хорошие шансы вернуться к росту против доллара, поскольку ЕЦБ в обозримой перспективе может перейти к ужесточению монетарной политики либо, как минимум, объявить о таких намерениях. Однако в ближайшее время доллар США может оставаться дорогим и даже продолжить укрепление. Это не обойдет стороной и белорусский рынок – курс доллара может подрасти.

Сдерживающим фактором здесь может выступить стабилизация на валютном рынке России: российский рубль восстанавливается на фоне дорогой нефти и снижения негативных ожиданий инвесторов.

О полном возврате к досанкционным отметкам говорить пока преждевременно – рубль сейчас на 4% слабее, чем в начале апреля. Но в пике падение доходило до 11,5%, так что позитивная динамика налицо.

Это снижает риски «отложенного» ослабления белорусского рубля в будущем. Наш рынок не полностью отыграл негативные последствия от антироссийских санкций – они сгладились за счет того, что белорусский рубль значительно укрепился к российскому.

Стабилизация на валютном рынке России, если она продолжится, позволит и нашему рынку постепенно вернуться к более комфортным для внешней торговли уровням без заметных скачков курса доллара. При этом геополитические риски для рубля, способные спровоцировать резкие колебания валютных курсов, сохраняются.