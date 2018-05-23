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Выпускные вечера в Беларуси пройдут «за закрытыми дверями»

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  • 23.05.2018, 19:40
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Фото: onliner.by

Вчерашним школьникам запрещено будет самолично покидать места празднования.

Во время проведения выпускных вечеров, которые состоятся 9 июня, вчерашним школьникам запрещено будет самолично покидать места празднования. Чтобы это сделать, они должны заручиться поддержкой родителей или законных представителей, передает interfax.by.

Такие жесткие правила, по словам чиновников, вызваны исключительно заботой о подростках и их безопасности.

"Руководители учреждений и управлений образования несут ответственность за каждого ребенка. Поэтому на этапе подготовки проводится разъяснительная работа и с родителями, и с детьми, чтобы они с пониманием отнеслись к мерам безопасности", - пояснила во время пресс-конференции начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Анна Рысевец.

Также она отметила, что наряду с милицией и работниками школ, обеспечивать безопасность детей будут в этот вечер родители: среди них уже сейчас создаются специальные родительские бригады, которым предстоит нести дежурство в назначенный день.

В случае, если кому-то из выпускников не захочется присутствовать на праздничном вечере "до победного конца" и он захочет уйти раньше, ему предстоит уведомить об этом родителей либо законных представителей. А те, в свою очередь, должны будут обратиться к классному руководителю и написать соответствующее заявление с просьбой отпустить ребенка. Данное требование распространяется как на выпускников, которые будут отмечать окончание школ в своих учреждениях образованиях, так и на тех, кто планирует праздновать "в городе".


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