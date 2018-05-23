Reuters: Россия готовит масштабную кибератаку на Украину 2 23.05.2018, 19:50

О подготовке кибернападения со стороны России заявляют и украинские спецслужбы.

Американская компания Cisco Systems Inc предупреждает, что российские хакеры заразили вирусами не менее полумиллиона маршрутизаторов и устройств хранения данных в десятках стран в рамках подготовки массовой кибератаки на Украину, передает «Белсат» со ссылкой на Reuters.

Согласно Cisco, вирусная программа VPNFilter использует те же коды, которые ранее были замечены и в кибернападениях, которые западные страны приписывают Москве. Программа может использоваться для шпионажа и разрушения интернет-коммуникаций.

О подготовке кибернападения со стороны России заявляют и украинские спецслужбы. СБУ также утверждает, что с помощью вирусной программы VPNFilter российские хакеры собираются атаковать государственные структуры и частные компании Украины. Цель России, согласно СБУ, – дестабилизировать ситуацию в Украине накануне финала Лиги чемпионов, который пройдет в Киеве 26 мая.