Ученые намерены раскрыть тайну озера Лох-Несс 24.05.2018, 16:32

Международная командапроведет анализ ДНК, чтобы подтвердить или опровергнуть легенду о Лох-Несском чудовище.

Экспедиция намечена на начало июня. Эксперты планируют взять около 300 проб воды в разных местах озера и на разной глубине, чтобы изучить фрагменты ДНК, оставленные живыми существами. Результаты анализа сопоставят с базой ДНК всех известных видов, пишет «Дилетант».

Для эксперимента будет примяться технология, которая используется для изучения генома человека. Ученые отметили, что любые животные, которые обитают в озере, оставляют крошечные фрагменты ДНК. Это могут быть элементы кожи, чешуи, перьев и отходы жизнедеятельности. Поэтому, если чудовище существует, оно не останется незамеченным. Отчет об исследовании будет опубликован в конце года.