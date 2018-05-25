«Двери гвоздями забью и никого не пущу!» 4 25.05.2018, 9:31

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За комнату в общежитии забирают 2/3 пенсии.

Платить больше половины пенсии приходится за комнату в здании, которое не ремонтировалось 30 лет. С такой действительностью столкнулись жители белорусских общежитий.

Теперь люди, которые живут в общежитиях, должны платить не только за коммунальные услуги, но «за пользование жилым помещением». Изменения в законодательстве произошли после нового года. Дополнительно ежемесячно начисляют по 100 киловатт электричества на человека. И это в общежитиях, где гниют трубы, горит электропроводка, не работают краны и плиты, а на голову падает штукатурка. Люди, зарплата в которых 200-300 рублей, решили не молчать и добиваться того, чтобы белорусские власти обратили на них внимание и отменили прежние постановления, передает «Белсат».

Наталья Каминская из Вилейки живет в общежитии 30 лет. Платить 100 руб. за общежитие со своей «инвалидной» пенсии в 150 рублей она просто не может – не остается денег на лекарства и еду. Пеня растет, и женщина боится, что ее выбросить на улицу.

«Где брать деньги? Выселят меня, так куда мне идти? На крыльцо? Не пойду! Двери гвоздями забью и никого не пущу! Мне идти некуда, и помощи нет», – плачет Наталья.

В Могилеве в это время жители общежитий массово собирают подписи под обращением в «палату представителей» и прокуратуру. Таким способом Оксана Барлюгова вместе с коллегами добивается уменьшения оплаты за общежитие. Вокруг инициативы объединились жители 12 общежитий. Они уже собрали более 1 тыс. подписей и отослали обращения в областные и общебелорусские инстанции. А теперь ждут решения властей.

Что делать людям, которые не могут заплатить за жилье? Об этом в студии программы «Людскія справы» ведущий Алесь Залевский беседует с юристом Тамарой Сергей и жительницей общежития из Молодечно Любовью Халяпиной.