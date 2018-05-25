Польские поезда будут ездить со скоростью 250 километров в час 25.05.2018, 12:28

Фото: krzysztof śmietana/wyborcza.pl

На модернизацию польских железных дорог выделено почти $18 миллиардов.

Вице-министр инфраструктуры Польши, уполномоченный правительства по вопросам строительства Центрального коммуникационного порта Миколай Вильд заявил «Радио Польша», что польская Государственная железная дорога больших скоростей позволит поездам ездить с максимальной скоростью 250 км/ч. Политик принял участие в дебатах, организованных Институтом Леха Качиньского, посвященных будущему польской Государственной железной дороги больших скоростей.

По словам Миколая Вильда, скорость поездов на уровне 250 км/ч позволит обеспечить оптимальное соединение между крупнейшими польскими городами и Центральным коммуникационным портом. Еще большее повышение скорости поездов нерентабельно, отметил вице-министр:

«Разница между стандартом 250 км/ч и 350 км/ч заключается в том, что при более высокой скорости придется потреблять в два раза больше энергии и, соответственно, в два раза больше платить. При этом разница во времени на самой протяженной трассе между Варшавой и Познанью – 19 минут. Отсюда вопрос: готовы ли мы как государство понести значительно более высокие расходы ради этих 19 минут?».

Инвестиции в размере 66 млрд злотых на модернизацию и строительство 9 тысяч км польских железных дорог позволят создать условия для скоростного передвижения поездов. В настоящее время максимальная скорость поездов в Польше – 200 км/ч.