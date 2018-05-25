Генерала ГРУ, который отвечал за доставку «Бука» на Донбасс, выдал почти женский голос 11 25.05.2018, 14:30

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Установлен последний из главных подозреваемых в деле малайзийского боинга.

Им оказался действующий генерал ГРУ РФ Олег Иванников, также известный как бывший министр обороны непризнанной Южной Осетии Андрей Лаптев, позывной – Орион, сообщает "Гордон" cо ссылкой на совместное расследование группы Bellingcat и издания The Insider.

Boeing 777, осуществлявший рейс MH17 (Амстердам – Куала-Лумпур), потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту.

Уже на следующий день Служба безопасности Украины обнародовала несколько перехватов телефонных разговоров. Так, 14 июля Олег Бугров, на тот момент "замминистра обороны ЛНР", жалуется некоему Андрею Ивановичу с позывным Орион, что украинские самолеты обстреливают позиции сепаратистов в районе Станицы Луганской. Орион отвечает: "Это они мстят за [сбитые] самолеты. Уже пару дней осталось. У нас уже есть "Бук“, на х...й будем сбивать" (0.45 от начала записи).

Расследователям долго не удавалось установить, кто такой Орион. Было понятно лишь, что это высокопоставленный российский офицер.

Эксперты и журналисты, впрочем, обратили внимание на высокий, почти женский голос этого человека.

Его служебный номер телефона Bellingcat и The Insider обнаружили в базе Get Contact. Вероятный подозреваемый был обозначен как "Андрей Иванович Иванников, ГРУ". С его номера осуществлялись покупки в московских интернет-магазинах.

"Если вбить этот телефон в Google, первой же ссылкой всплывает адрес Иванникова. Исходя из этого имени и адреса, Bellingcat и The Insider нашли сына Иванникова, который сейчас живет и работает в Швейцарии. А уже через сына удалось найти и домашний телефон. Теперь оставалось лишь подтвердить, что Иванников – это действительно Орион, и для этого The Insider и Bellingcat связались с ним по домашнему номеру. На звонок ответил хорошо знакомый женский голос", – говорится в публикации.

Расследователи выяснили, что Олег Иванников родился в 1967 году в ГДР в семье советского военного. В 2004 году он отправился в Южную Осетию под именем Андрей Иванович Лаптев: поначалу как председатель Совета безопасности, а с 2006-го по 2008 год был "министром обороны" непризнанной республики.

Южноосетинский политик Давид Санакоев подтвердил The Insider, что Лаптев обладает необычно высоким, почти женским голосом.

"Все это служит лишним подтверждением того, что Лаптев и Иванников – один и тот же человек. Источник Bellingcat из числа участников миротворческой операции в Южной Осетии периода 2006–2008 годов признал на фотографии Иванникова человека, которого знал как министра обороны Южной Осетии Андрея Лаптева. Любопытно, что, даже занимая должность министра, Лаптев-Иванников успешно избегал ситуаций, когда его лицо или голос могли появиться в прессе", – пишут авторы расследования.

Фото предоставлено группой Bellingcat

В июле 2014 года Иванников, получивший позывной Орион, руководил работой штабов "ЛНР" в Краснодоне и Луганске, рассказали источники в сепаратистских структурах. В частности, в его подчинении была группа Дмитрия Уткина из частной военной компании "Вагнер".

"Перехваченные телефонные разговоры указывают на то, что Иванников руководил оперативными военными действиями на местах, при этом сам он получал указания от генерала [Николая] Ткачева, находившегося, как правило, на территории России", – сказано в статье.

В декабре 2017 года Bellingcat и The Insider отмечали, что Ткачев может быть ключевым фигурантом дела о крушении малайзийского Boeing, которого разыскивает международная следственная группа как человека с позывным Дельфин.

По данным Службы безопасности Украины и команды расследователей Bellingcat, доставку "Бука" на Донбасс непосредственно организовал офицер российской армии Сергей Дубинский (позывной – Хмурый).