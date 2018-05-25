Помпео: Кампания давления на КНДР продолжается 25.05.2018, 16:29

Майк Помпео

Фото: Thomson Reuters

США могут ввести новые санкции против Пхеньяна.

США могут ввести новые санкции против Северной Кореи. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео 24 мая во время слушаний в комитете по международным делам сената США, сообщает "Гордон" со ссылкой на CNN.

По словам Помпео, он уверен, что США введут против КНДР новые санкции, а также будут просить другие государства пойти на такие шаги.

Он добавил, что "кампания давления" на Северную Корею продолжается.

Как сообщило 24 мая издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме, санкции против КНДР США могут начать вводить уже со следующей недели, 28 мая. По данным собеседника, администрация американского президента рассматривает возможность ввести "десятки новых ограничений".

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции США, Евросоюз и ряд стран, ограничительные меры неоднократно расширялись.