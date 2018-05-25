Иосуб: Вступление в ВТО - это удар «по уникальной белорусской экономической модели» 1 25.05.2018, 18:40

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Вадим Иосуб

Фото: onliner.by

Переговоры Беларуси с ВТО «успешно» идут уже более 20 лет.

Старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб рассказал «Народной Воле» о том, почему Беларусь до сих пор не вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО).

На днях большинство стран-членов ВТО поддержало вступление Беларуси в организацию. Но почему наша страна до сих пор не в ВТО?..

— Думаю, это связано с тем, что даже на фоне других стран-партнеров по Евразийскому союзу Беларусь наиболее активно использует в своей экономической политике протекционистские меры, — считает эксперт. — Она максимально себя защищает от товаров и услуг других стран. А вступление в ВТО — это не только потенциальный доступ на международные рынки, но, соответственно, и доступ чужих товаров на наш рынок, кардинальное снижение с двух сторон торговых пошлин. Это вызывает у наших властей определенное беспокойство в связи с достаточно низкой конкурентной способностью белорусских товаров с точки зрения соотношения «цена-качество».

— В этом смысле России и Казахстану, наверное, значительно проще?

— Безусловно, потому что это классические сырьевые страны, которые в основном зарабатывают на поставках сырья на внешние рынки. А Беларуси кроме экспорта калийных удобрений больше похвастаться нечем. Все-таки у нас ставка сделана на промышленность и переработку. А значит были и остаются опасения, что снижение пошлин на импортные товары в случае вступления в ВТО может «убить» нашу и так не очень хорошо себя чувствующую промышленность.

— Если говорить о плюсах и минусах, которые страна может получить после вступления в ВТО…

— Плюсы пересекаются с минусами. Например, считается, что расширение международной торговли стимулирует экономическое развитие. В результате страна будет вынуждена производить конкурентную продукцию, и, естественно, от этого будет только в выигрыше. Это мощный стимул для развития, повышения качества, снижения издержек. С другой стороны: способны ли мы это сделать? Но опять-таки — нужно будет работать лучше, чтобы не «умереть» совсем.

А вообще, вступления в ВТО кардинально противоречит основной белорусской промышленной политике, которая сводится к тому, чтобы удержать на плаву какие-то предприятия, оставшиеся нам в наследство от Союза. И не просто удержать на плаву, а иногда и вложить огромные деньги в их модернизацию без всякой экономической отдачи. То есть, если говорить теоретически о развитии экономики, то вступление в ВТО — это плюс. Но одновременно это и удар «по уникальной белорусской экономической модели».

— Одним словом, белорусские власти не очень заинтересованы побыстрее вступить во Всемирную торговую организацию?

— А они никогда не были в этом заинтересованы. И это главный ответ на вопрос, почему страна до сих пор не является членом этой организации. Сейчас переговорный процесс идет, но, когда Беларусь вступит в ВТО, сказать сложно. С учетом того, что эти переговоры «успешно» идут уже более 20 лет.