Путин пообещал не баллотироваться в президенты на следующих выборах 25.05.2018, 19:41

Президент РФ пообещал не нарушать Конституцию страны.

Владимир Путин пообещал не нарушать Конституцию России, которая запрещает занимать пост президента более двух сроков подряд, передает «Медуза».

«Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции Российской Федерации. В Конституции ясно прописано — не более двух сроков подряд. Сейчас у меня второй срок подряд. Как вы помните, я был дважды до этого президентом, а потом покинул должность президента, потому что Конституция не позволяла избираться в третий раз. Вот и все. Я намерен придерживаться этого правила и в будущем», — сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов на Петербургском международном экономическом форуме.