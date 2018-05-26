YouTube запускает функцию пересылки сообщений 26.05.2018, 8:43

Нововведение поможет пользователям отправлять друг другу различные ролики, которыми они хотят поделиться.

Видеохостинг YouTube планирует ввести функцию пересылки сообщений. В данный момент глобальный сервис Youtube проводит тестирование возможности отправки сообщений.

Для того чтобы воспользоваться новой функцией, нужно войти в свой Google-аккаунт. Значок чата добавили рядом с пометками профиля и настройками в правом верхнем углу экрана.

По дизайну чаты в YouTube похожи на Hangouts - чат, который доступен через почтовый сервис Gmail и через Google+, отмечается на портале.

Нововведение поможет пользователям отправлять друг другу различные ролики, которыми они хотят поделиться, и общаться, не переходя при этом на другие платформы.

В чате YouTube можно будет запустить как групповое обсуждение с несколькими людьми, так и частное. Доныне такая функция была реализована только в мобильной версии YouTube.