Саудовская Аравия прекращает заказы у немецких компаний 1 26.05.2018, 9:19

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Эр-Рияд недоволен политикой Германии на Ближнем Востоке.

Саудовская Аравия, недовольная политикой Германии на Ближнем Востоке, прекращает заказы у немецких фирм. Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд отдал соответствующее внутреннее распоряжение государственным учреждениям, сообщает в пятницу, 25 мая, журнал Der Spiegel.

По данным издания, под санкции попали такие крупные немецкие концерны, как Siemens, Bayer и Boehringer, которые уже многие годы интенсивно сотрудничают с министерством здравоохранения в Эр-Рияде. Запрет на заказы распространяется и на автоконцерн Daimler, который должен был поставить сотни автобусов для Эр-Рияда и Джидды, пишет Немецкая волна.

"Мы не можем подтвердить сообщение Der Spiegel, наши дела идут в нормальном режиме", - заявил представитель Daimler. Siemens, Bayer и Boehringer отказались от комментариев Правительство Саудовской Аравии также не дало никаких комментариев в ответ на запрос агентства Reuters.

Проблемы уже ощущаются

В то же время один из высокопоставленных немецких менеджеров, работающий в Эр-Рияде, частично подтвердил информацию о санкциях. "Болезненные последствия уже ощущаются в сфере здравоохранения. От заказов отказывается, в первую очередь, саудовский Минздрав", - сказал он.

В Саудовской Аравии работают около 800 немецких фирм. В 2017 году объем германского экспорта в королевство составил 6,6 млрд евро - вдвое больше, чем в Иран. Эта сумма, однако, составляет лишь 0,5 процента от общего объема немецкого экспорта в минувшем году.

В ноябре 2017 года Саудовская Аравия отозвала своего посла в ФРГ в знак протеста против высказываний тогдашнего министра иностранных дел Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel), который косвенно обвинил Эр-Рияд в авантюризме на Ближнем Востоке.