Александр Глеб сыграет за сборную Беларуси на чемпионате мира среди артистов в Москве 26.05.2018, 11:01

Александр Глеб

Сборная белорусских звезд отправилась в Москву на VIII чемпионат мира по футболу среди артистов.

Чемпионат пройдет с 25 мая по 3 июня. В ее составе на поле выйдет полузащитник борисовского БАТЭ Александр Глеб.

Об этом рассказал naviny.by Альберт Скороход — капитан сборной звезд эстрады. В команду вошли игроки двух коллективов — "БеZгрима" (актеры театра и кино) и "Арт-Старс" (звезды эстрады).

Капитан команды прокомментировал состав белорусской сборной:

- В состав сборной заявлены Юрий Зинченко, Павел Харланчук, Анзор Алимерзоев, Сергей Жбанков, Михаил Колбенев из ФК "БеZгрима". Нашу команду в сборной представят Сергей Минский, Андрей и Олег Конопелько, Александр Волчок, Дмитрий Кулинкович, Илья Кононов, Тенгиз Думбадзе, Алексей Богданович, Евгений Булка, Егор Квартальный, Юрий Цыркунов, Руслан Алехно, Дмитрий Колдун, Валерий Дайнеко.

По правилам мы имеем право пригласить в состав команды профессиональных спортсменов, ветеранов футбола. С нами сыграют Александр Кульчий, который в составе сборной Беларуси провел 102 матча, Виталий Леденев, Андрей Лаврик, Александр Черник. Наставник нашей команды — заслуженный тренер БССР Анатолий Байдачный.

А когда мы будем играть со сборной России, с нами выйдет на поле легендарный белорусский футболист Александр Глеб.