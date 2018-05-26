В аэропорту Киева иранец заявил, что он террорист 26.05.2018, 11:18

В аэропорту Борисполь пограничники задержали гражданина Ирана из-за того, что тот во время посадки заявил, что он террорист.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Сегодня утром в терминале Д аэропорта Борисполь во время посадки на рейс в Стокгольм один из пассажиров - гражданин Ирана заявил, что является террористом", - написал он. При каких обстоятельствах это произошло, не уточняется.

Представитель ГПСУ сообщил, что задержанный следовал транзитом из Тегерана.

Пограничники осмотрели багаж пассажира с использованием служебной собаки, натренированной на выявление взрывчатки.

Информация о причастности данного гражданина к террористическим организациям проверяется.