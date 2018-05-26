Минск мечтает стать «перевалочным пунктом» для китайцев на пути в Европу или Россию 2 26.05.2018, 15:16

Минск

Фото: steemit.com

26 мая власти Минска подписали с Пекином соглашение о развитии туризма.

Столица Беларуси заинтересовалась налаживанием сотрудничества с Пекином в рамках развития двустороннего туризма. Об этом мэр белорусской столицы заявил во время встречи с китайской делегацией в городской ратуше, сообщает страница Мингорисполкома.

«Белорусская столица географически расположена так, что отсюда легко и быстро можно попасть в Москву, Санкт-Петербург, Киев, Вильнюс, Ригу или Варшаву. Туристы из Пекина могли бы совмещать визит в наш город с посещением соседних – заявил Андрей Шорец. – Используя возможности 5-дневного безвизового пребывания в Беларуси, наши гости могли бы также насладиться белорусским гостеприимством».

Представители двух городов подписали соглашение о сотрудничестве в области туризма и культуры. Для китайских гостей организовали также экскурсию по ратуше.

«Минск – очень красивый город. Беларусь прекрасная зеленая страна с красивыми озерами. Жители Пекина могли бы позавидовать вашей экологии», – сказал вице-мэр Пекина Чжан Гун.

Как сообщает «Белсат», количество туристов из Китая в Беларусь постоянно растет. Если в 2012-м Беларусь в составе организованных туристических групп приехали 314 человек, в позапрошлом году их было уже 1 579.

В прошлом году во время визита в Гонконг белорусская делегация обсудила с «Китайским международным туристическим агентством» программу «10 000 китайских туристов в Беларуси». Представители Китая сообщили, что они «высоко ценят богатые туристические ресурсы Беларуси», включая военно-исторический туризм, агротуризм, оздоровительный и экотуризм.

В январе 2017 года Китай стал одной из 80 стран, граждане которой могут посетить Беларусь без визы до 5 дней.

В августе 2017 года Беларусь и Китай подписали договор на прием и обслуживание в Беларуси туристов из КНР. Для них разработали три экскурсионных тура: 6-дневный в Беларусь, 8-дневный в Беларусь и Польшу, 10-дневный в Россию и Беларусь.

Сегодня между Беларусью и Китаем нет прямого авиасообщения.