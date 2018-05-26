Лидер КНДР и президент Южной Кореи внезапно снова встретились

Лидер КНДР и президент Южной Кореи внезапно снова встретились1
- 26.05.2018, 15:20
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Северокорейский диктатор очень хочет встретиться с Трампом.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились в демилитаризованной зоне между двумя странами. Об этом сообщает ВВС.
Похоже, что стороны продолжают усилия по организации проведения переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.
24 мая президент США Трамп отменил историческую встречу с Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня 2018 года в Сингапуре.
В этот же день сообщалось, что Северная Корея в присутствии иностранных журналистов произвела серию взрывов на полигоне для ядерных испытаний Пхунгери, назвав это его демонтажем.
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп отменил встречу, так как убедился в отсутствии перспектив ее удачного исхода.
Вчера, 25 мая, американский лидер заявил, что встреча может состояться.