Маршрутчики: С каждого рейса терпим немалые убытки 26.05.2018, 19:55

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Слуцкие маршрутчики продолжают бойкотировать новые правила.

Чуть больше недели назад слуцкий транспортный рынок пережил небывалое потрясение: частные перевозчики снизили цену на проезд в 3 раза — с 6 до 2 рублей, пишет сайт mlyn.by.

Сперва на такой шаг пошли представители минской службы, а после в конкурентной борьбе акцию поддержали и местные водители. Впрочем, ненадолго.

С 25 мая местные междугородные перевозчики, которые пока не приняли новые правила и продолжили работу в качестве нерегулярщиков, решили вернуть цены в прежние рамки. Правда, только частично. За 2 рубля в Минск по-прежнему можно будет съездить, но только по вторникам, средам и четвергам. В остальные дни билет обойдется в 5 рублей. На период с пятницы по понедельник приходится самый большой поток пассажиров, а значит, и основная прибыль. Кроме того, из-за низкой цены в выходные маршрутками стало пользоваться больше людей, и частные фирмы еле справлялись с нагрузкой.

— Мы больше не можем работать в убыток, — объяснил Андрей, маршрутчик одной из слуцких фирм. — Возить пассажиров по 2 рубля за 100 километров — это просто нереальная сумма. Даже если набирается целая машина, то с заработанных денег получается только окупить затраты на поездку — топливо, налог. А если, не дай Бог, поломка? Или не полный салон пассажиров? Тогда с каждого рейса водитель терпит немалые убытки. А мы тоже люди, нам надо кушать и кормить детей. Если наш конкурент может себе позволить работать в минус, то пусть продолжает демпинговать. Мы же уверены: наши пассажиры все поймут и останутся с нами.

К слову, обратной реакции от минских регулярщиков на действия слуцких маршрутчиков не последовало. В диспетчерской службе сообщили, что цена поездки Слуцк — Минск и Минск — Слуцк остается прежней во все дни — 2 рубля. Как долго продлится эта акция, пока неизвестно.