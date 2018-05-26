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Подозреваемый в повреждении картины Репина в Третьяковке: Зашел в буфет, выпил 100 грамм водки и…

  • 26.05.2018, 20:25

Ущерб оценили в 500 тысяч российских рублей.

Подозреваемый в повреждении картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее заявил, что действовал под воздействием алкоголя. Видеозапись его допроса опубликовал Mash, пишет meduza.io.

«Приехал посмотреть на нее. В восемь вечера зашел в буфет, выпил сто грамм водки и чего-то… Водку не пью, вот и накрыло», — говорит он на записи.

Mash пишет, что подозреваемого зовут Игорь Подпорин. По словам источника «Интерфакса», это бездомный человек, который ранее не был судим и не состоял на психиатрическом учете.

Вечером 25 мая посетитель ударил металлическим столбиком ограждения картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» («Иван Грозный убивает своего сына») в Третьяковской галерее.

Сотрудники музея говорят, что картине нанесены серьезные повреждения — в частности, в трех местах порван холст. Изображения лиц и рук персонажей картины, которые в музее называют «самым ценным» на полотне, не пострадали.

Картину, написанную в 1880-е годы, в 1913 году повредил ножом иконописец-старообрядец Абрам Балашов. В 2013 году православные активисты потребовали от Третьяковской галереи убрать картину из экспозиции, поскольку, по их словам, доказательств убийства Иваном Грозным своего сына нет.


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