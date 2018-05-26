Случчанка в Грузии: Здесь я не видела пьяных на улицах 2 26.05.2018, 21:10

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Из личного архива Алеси Шевцовой

Уроженка Слуцка рассказала, чем белорусы отличаются от грузин.

Случчанка Алеся Шевцова вышла замуж за иранца Амина Шаха четыре года назад. Вначале молодожёны жили в Тегеране, а в этом году переехали с двумя детьми в Грузию, где муж Алеси учится на медика. Алеся рассказала kurjer.info, как им живётся в Грузии и по каким продуктам очень скучает.

Алеся окончила гимназию № 2, потом выучилась на врача-анестезиолога и проработала в минском роддоме около года. Вышла замуж и ушла в декрет. Старшему сыну Даниэлю 1,5 года, а младшему Деньямину — 4 месяца.

Бельгийский шоколад

«С мужем мы познакомились в канун Нового года. Я просто общалась с другом в интернете. Написала, что хочется шоколада. Друг ответил, что его знакомый сейчас в Бельгии, но сказал, чтобы я сама попросила. Я отказалась написать, тем более надо было разговаривать на другом языке. Амин связался со мной и спросил про шоколад. Начали общаться, встретились только после Нового года.

Поженились мы через год, в 2016-м. Сыграли три свадьбы — в Минске, Тегеране и Слуцке.

Как попали в Грузию

В Иране врач — это престижная профессия. Медики зарабатывают минимум $ 3000 в месяц. Амин хотел учиться в Беларуси, но не получилось: во всех университетах ему отказали, потому что не подходит по возрасту. Ему 31 год, а надо не старше 27 лет. В Тбилиси обучение оказалось на тысячу долларов дешевле. 27 января 2018 года мы улетели в Грузию.

Сыновья Деньямин и Даниэль

Из личного архива Алеси Шевцовой

Снимаем квартиру

Муж нашёл жильё заранее через интернет. Фотографии нам понравились, мы позвонили хозяйке и забронировали трёхкомнатную квартиру. Платим за неё в месяц $ 400. Очень дорогое отопление. За коммунальные услуги зимой уходило $ 100.

Интересно работают лифты в многоэтажках. Ты не можешь просто нажать кнопку и поехать — тебе нужно заплатить. В кармане всегда есть монета в 5 тетри. Бросаешь монетку — и лифт поднимает нас на шестой этаж. Спускаемся так же. Постоянно переживаешь, чтобы были монеты в кармане.

Про адаптацию

Если сравнивать Иран и Грузию, я как будто в Беларусь прилетела, у местных жителей близкий мне менталитет. Только что в Беларуси гор нет. В целом тут приятно находиться, не чувствуешь себя иностранцем.

В Тбилиси жители от 30 лет и старше говорят по-русски. А молодёжь — только на грузинском и английском.

Вид из квартиры на город Тбилиси

Из личного архива Алеси Шевцовой

У нас произошла забавная ситуация спустя две-три недели после прилёта. Мы вечером решили заказать пиццу. Служба доставки разговаривала на английском, а курьеры — нет. Мы заказали в 10 часов вечера, а привезли нам пиццу только в 2 часа ночи. Курьер нас не понимал, где мы живём, а мы не понимали, что он у нас спрашивает. Уже и на английском, и на русском, и на других языках пробовали. В итоге Амин выехал им навстречу. Курьер скинул геолокацию. Пицца была ужасно холодной, но всё равно мы за неё заплатили.

О грузинах

Местные жители очень отзывчивые, более весёлые, не такие хмурые, как белорусы.

Хозяйка нашей квартиры очень обрадовалась, что мы выбрали её жильё. Каждый раз, когда платим аренду, она нам приносит закатки с огурцами и помидорами, шоколад. Вначале было очень непривычно, неудобно себя чувствовали.

Когда у нас в ванной появилась плесень, хозяйка пришла и сама её убрала. Она всегда подсказывают, где лучше магазин, а где хуже, где могут обмануть, куда сходить за детскими вещами, где поесть.

Здесь я не видела пьяных на улицах. В парках люди катаются на роликах, велосипедах. ЗОЖ очень популярен.

Машины тут очень дешёвые, но само вождение в Беларуси аккуратнее. Белорусы, в отличие от грузин, соблюдают правила.

Есть ещё одно отличие, которое очень ощущается. В Беларуси, если у тебя проблема, тебе никто не поможет, кроме родителей и родственников. В Грузии же у меня возникли проблемы со здоровьем. Пока мне было плохо, муж не ходил на занятия. Декан из университета звонила и спрашивала у Амина, как жена, предлагала свою помощь. Мне было очень приятно, я не привыкла к такому отношению. Я не говорю, что в Беларуси люди хуже, просто у нас так не принято.

О продуктах и напитках

В Тбилиси есть специальное место, которое называется «Вокзал», где продают дешёвые фрукты. Например, нужен 1 кг, продавец взвесит 1,5 кг, а возьмёт деньги только за один. Мы покупаем фруктов не меньше 2−3 кг каждого вида.

Я привыкла есть много молочных продуктов. Здесь у «молочки» вкус совсем не тот, и она очень дорогая. Стоимость молока — от $ 1 за литр. Если мы в Беларуси покупали по 20 глазированных сырков, то на эти же деньги я могу себе позволить только один.

Я так соскучилась по сыркам и зефиру, что искала, где их можно купить в Тбилиси.

В Грузии мы едим много баранины, курицы. Цены на мясо такие же, как у нас. В Беларуси Амин ездил за бараниной из Слуцка в Минск.