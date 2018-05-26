«Реал» - «Ливерпуль»: Мохаммед Салах покинул поле 26.05.2018, 22:26

Мохаммед Салах

Фото: EPA

Лидер английского «Ливерпуля» получил травму в ходе финального поединка ЛЧ «Реал» - «Ливерпуль».

На 30 минуте финального поединка Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" один из лидеров англичан, египтянин Мохаммед Салах получил травму. Он не сможет продолжить игру, его сменил полузащитник Адам Лаллана, пишет 112.ua.

После первого тайма счет 0:0.

Напомним, английский "Ливерпуль" играет в финале Лиги чемпионов впервые за последние 11 лет. Для мадридского "Реала" этот финал – 16-ый в истории.

Обе команды прошли свой турнирный путь с приключениями: Ливерпуль практически упустил громадное преимущество и был на волоске в матче с римской "Ромой", "Реал" находился в похожей ситуации в матче с другой итальянской командой, "Ювентусом".

За всю историю очных встреч между "Ливерпулем" и "Реалом" ни разу не было зафиксировано ничьи: на счету англичан три победы, на счету "Реала" - две.