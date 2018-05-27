«Пора начинать перепись чиновников-тунеядцев» 27 27.05.2018, 9:31

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ФОто: tut.by

Откуда у них деньги на особняки в Дроздах?

Министр труда Ирина Костевич заявила, что списки «тунеядцев» будут готовы к 1 февраля 2019 года. Пилотную версию базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, создание которой предусмотрено декретом № 1, подготовят к 1 сентября. Одиозный министр труда заявила, что не ставших на путь исправления «тунеядцев» направят в ЛТП.

Масштабы абсурдности законотворчества правительства вызвали возмущение читателей нашего сайта. Сharter97.org cобрал реакцию белорусов на антиконституционный декрет:

«Те, кто должен принимать таблетки, принимает законы»

«Cеверная Корея 2.0 в центре Европы намного реальнее, чем могло раньше показаться».

«Кто будут кормить заключенных ЛТП, если работы нет даже для свободных граждан? Семьи, жены, матери, дети? В Гаагу таких министров!»

«Не в Гаагу, а на вечное поселение в Чернобыльскую зону. Пусть новую малую родину осваивают и живут сколько получится. Пусть там живут по своим понятиям. А вокруг колючкой обмотать и минное поле».

«А коммунальные в двести процентов и неважно что нет ни воды, ни электричества, ни газа. Будут им цены от балды».

«Люди спросят, откуда у вас деньги на Дрозды?!!! Как вы живете, если ничего не производите, только бредовые указы и декреты! Сейчас много будет к вам вопросов».

«А как поставить на путь исправления умы этих костевичей, верхних тунеядцев-вредителей? Там умы перекошенные налицо, от которых вся жизнь в стране перекошена от нормальности».

«С такими убеждениями ей работать не министром труда, а надзирательницей в концлагере».

«Те, кто должен принимать таблетки, принимает законы».

«Ретронсляторы, при смене власти вам не удастся отвертеться, что вы лишь озвучивали указы АГЛы, вы ответите за данный бред».

«Ни IQ, ни совести»

«Чиновники, cтыдно быть такими примитивными неандертальцами в 2018 году».

«Буйная палата представителей...»

«В стране можно выделить два слоя: временно незанятые в экономике, и постоянно в ней не занятые.

Постоянно незанятые (госчелядь ) - причина тому, что в стране появляются временно незанятые, ибо госчелядь создает все условия тому, лишая нас установлению прямых торговых связей друг с другом. Временно незанятые – виновны тому, что в стране есть постоянно незанятые, ибо не выполняют прямую обязанность снести в утиль тех, кто шарит по их карманам (постоянно незанятых)».

«Дорогие чиновники, штыками и указами управлять современной экономикой невозможно».

«Пора начинать свою перепись чиновников-тунеядцев и предупреждать что не будет у них в будущем хорошей жизни. Они же все подпадают под одно очень большое ОПГ».

«В лоб эти костевичи скорее должны получить, они недооценивают очень плохую экономическую ситуацию, которая заставит белоруса проснуться»

«Этот декрет №1 ещё можно было бы как то оправдать, если бы Лукашенко обеспечил работой людей, не за 200 рублей улицы мести, а нормальную работу с достойной зарплатой. Белорусы - трудолюбивые люди, только бестолковая власть поставила многих на грань выживания. Если у чиновников мозгов нет, так хоть не мешали бы людям как-то зарабатывать себе на жизнь, как когда-то в 90-х».

«Экономические бездари и провальщики у власти не знают, как управлять страной, которая в их руках не может зарабатывать денег. Поэтому таким упырям остается прибегать к сталинским методам управления. Но они в другой современности и эти их сталинские замашки не пройдут».

«Спасение пролетариата - дело рук самого пролетариата».

«Крах лукаморья неизбежен!»

«Саня подете в Гаагу, все будет окей».

«Если государство-тунеядец не участвует в финансировании МЕНЯ 365 дней в году, то где и сколько я должен получить денежных знаков?»

«Власть решила совершить самоубийство, ну и флаг им в дышло».

«В утиль лысую резину!»

«Любая затея этих дармоедов во главе с Лукой обречена на провал».

«В стране опять напряжёнка с финансами, если самозванец настаивает на введении декрета в действие. Экономика, судя по всему, дышит окончательно на ладан»

«Крах лукаморья неизбежен!»

«Представляю миллион «тунеядцев», идущих толпой на Дрозды, а с ними ещё и их семьи. Правильно, уже давно говорят, что осталось только всю страну колючей проволокой обнести и сделать из страны колонию строго режима. Это, наверное, последний декрет Лукашенко. Не думаю, что не придётся тем, кто придумал этот закон бежать из страны. Очень многие только и ждут вспышки».

«Саша, ты себе осиновый кол приготовил этим декретом».

«Предлагаю Дрозды переименовать в Лукакапутово. Всех жителей Лукакапутово, этих лихоимцев - под суд».

«Давно пора по Дроздам пройтись. Заодно автозаки дорогу изучат для будущей доставки "слуг народа" в "уютные" камеры».

Напомним, 25 января Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов.

На местах будут созданы специальные комиссии, которые будут собирать информацию о «тунеядцах».

Трудоспособные граждане, не занятые в экономике, оплачивают по ценам (тарифам), обеспечивающим 100%-е возмещение затрат, следующие коммунальные услуги:

горячее водоснабжение,газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов, теплоснабжение.

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Напомним, что предыдущая версия декрета вызвала массовые протесты среди населения.