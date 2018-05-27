Сбитый «Боинг» и логика Путина 7 27.05.2018, 19:48

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Правитель РФ выбрал тактику отрицания.

Россия и ее руководство во главе с президентом Владимиром Путиным не признают, что именно они ответственны за крушение малайзийского Boeing-777, потому что такую тактику они выбрали с самого начала вторжения в Украину, а именно – тактику гибридной войны.

Об этом в своей колонке на сайте “Радио Свобода” написал журналист и публицист Виталий Портников.

"Путин не признает участие России в самой войне. Логика "гибридности" заставляет Путина и его соратников отрицать факт присутствия на Донбассе российских военных и их техники. Потому что в случае такого признания рассыплется вдребезги версия о "восстании" против украинской власти, исчезает фраза "нас там нет". Нужно просто сказать - там были и уничтожили этот самолет, простите нас", - пишет журналист.

Фото: AfP

Но, уверен Портников, руководство РФ будет и дальше отрицать факты, которые становятся очевидными любому непредвзятому и предвзятому наблюдателю, потому что - если смотреть на опрос в медиа и интернете - большая часть российских граждан не сомневается в причастности своей страны к уничтожению самолета.

"О тактике отрицания пишут и российские СМИ, предусматривающих дальнейшее ухудшение отношений с Западом. Просто есть какие-то события, которые очень трудно сказать, что их не было, когда они были. С этим не справляется ни одна пропаганда. Даже русская", - констатирует он.

Фото: AfP

Но вместе с тем, отмечает журналист, тактика отрицания порождает новые подозрения и уже сегодня многие считают, что целью российских военных был украинский военный самолет - но ошибочно сбили малазийский пассажирский лайнер.

"Завтра, на фоне отказа российских властей признать очевидные факты и возможные судебные решения, может возникнуть другой вопрос: не был пассажирский самолет сбит преднамеренно? Не хотели российские военные по указанию своего руководства устроить провокацию, которая облегчила бы им проведение дальнейших военных действий на территории Украины или даже объявление открытой войны соседней стране? Эти версии также высказывались в первые дни после уничтожения русскими малайзийского самолета. Однако тотальное отрицание правды может породить подозрение в том, что вероятный виновник преступления хочет скрыть от нас что-то еще очень важное - то, о чем мы пока не догадываемся или, возможно, просто боимся догадаться", - резюмировал Портников.