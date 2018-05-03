Белорусский стартап, который подбирает лак для ногтей, привлек $2 миллиона 3.05.2018, 22:42

Компания выпустила свое первое приложение - сервис для «примерки» и покупки лака для ногтей.

Компания выпустила своё первое приложение — сервис для «примерки» и покупки лака для ногтей Wanna Nails, пишет vc.ru.

Белорусский стартап в сфере дополненной реальности Wannaby получил $2 млн инвестиций от инвесткомпаний Bulba Ventures и Haxus. Детали сделки не разглашаются.

Источник: vc.ru

Wannaby разрабатывает технологии компьютерного зрения и рендеринга (визуализации объекта), которые позволяют пользователям «примерять», представлять и персонализировать различные товары в дополненной реальности. В компании описывают свою сферу деятельности выражением AR-commerce.

Инвестиции будут направлены на развитие и разработку технологий трекинга (определение положения объекта), рендеринга и натуралистичности передачи текстур и цвета, а также на создание новых продуктов.

Первое приложение компании, Wanna Nails, дает возможность «примерять» лаки для ногтей, экспериментировать с их цветами в зависимости от освещения, цвета кожи и стиля, а также покупать их. Сейчас в приложении доступны товары с Amazon.

В будущем компания планирует запустить подобные приложения для товаров в сфере красоты, моды и драгоценностей. Wannaby также рассчитывает добиться максимальной точности, разрешения и реалистичности текстуры и цвета товаров в дополненной реальности.

Команда Wannaby

Источник: vc.ru

«Большинство продуктов в AR-сфере сегодня по уровню натуралистичности находятся на уровне Paint, а мы хотим перейти к уровню Photoshop. Это уже не развлечения, а полноценный инструмент того, что мы называем AR-commerce», — пояснил руководитель команды разработки и исследований Wannaby Арсений Кравченко.

Представители компании добавили, что заниматься распознаванием рук и тела намного сложнее, чем лиц — в этих сферах доступно меньше наборов данных и опубликовано меньше научных работ. В Wannaby работает 18 человек, из них 11 — разработчики.

В Wannaby видят два варианта для монетизации своих сервисов. Первый — это создание AR-витрины на основе крупного интернет-магазина, что позволит получать компании долю от выручки за проданные товары. Второй — продажа офлайн- и онлайн-ритейлу технологий и AR-продуктов для «примерки» декоративной косметики, ювелирных украшений и так далее.