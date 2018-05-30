Что Аркадий Бабченко говорил о Беларуси 1 30.05.2018, 15:55

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Аркадий Бабченко

Российскому журналисту была небезразлична судьба нашей страны.

Убитый в Киеве военный корреспондент Аркадий Бабченко часто высказывал свое мнение на белорусскую тематику. «Радыё Свабода» сделалa подборку его комментариев за последние годы.

О поставках российских комплексов С300 для белорусской армии

«Против кого направлены комплексы С300? Мне кажется, что и в Москве, и в Минске, безусловно, готовятся к ливийскому или сирийскому вариантам.

Вот это однозначно. То есть по крайней мере здесь, в России, они понимают, что земля под ними закачалась, что Сирия здесь полностью становится возможной, так как чем дальше во времени, тем ближе Россия к гражданской войне.

И они, естественно, хотят защищаться от этого. Ну, и Лукашенко, разумеется, тоже. А если у них единые страхи и цели, то военное сотрудничество - в первую очередь. Военное сотрудничество однозначно будет оставаться и расширяться. Собственно говоря, самое большое упование России в этом случае будет, конечно, на Беларусь. А в Беларуси - на Россию».

О шведском плюшевом десанте и дырявой противовоздушной обороне

«Ну конечно, "фальшивка", кто бы сомневался ... По их логике, это все снято на подпольных квартирах в Госдепе и размещено на контролируемых американцами серверах YouTube.

А потому неправда. Безусловно, власти хотят продемонстрировать, что это они правы, а все остальное - выдумки врагов, проплаченных Вашингтоном. А еще, очевидно, Польша платит и Литва - судя по задержанным "шпионам". Полный абсурд, других слов нет.

У вас свои враги, у нас свои. И вот мы вместе объединимся и будем бороться против этих проклятых врагов, которые нас окружили и прилетают сюда на своих самолетах, сбрасывают на нас плюшевых медвежат. Просто абсурд. Кроме как со смехом или с истерикой об этом всем рассуждать попросту невозможно».

О восстановленных советских символах на армейской технике

«У меня вообще такое ощущение, что мы здесь в России (не могу говорить за Беларусь, потому что могу ошибаться в субъективной оценке ситуации) очень стремительно скатываемся во времена СССР. Причем не просто в условные 1970-1980-е, а в эпоху такого махрового сталинского СССР.

И такой откат наблюдается практически по всем позициям. Живя в России, очень точно чувствуешь, что та же риторика с высоких трибун пошла чисто сталинская.

Снова слышатся слова о всемирном заговоре, агентах, шпионах, иностранных наемниках. Как логичный результат, договорились уже до врагов народа. Поэтому нечего удивляться, что постепенно возвращаются и символы того времени. И Беларусь, кстати, здесь не исключение - у вас же ловят шпионов, говорят о натовской угрозе и скучают по СССР».

О глобальной авантюре России и моральной победе Украины

«Ну что... Ситуация, похоже, все-таки выходит за рамки локального маразма и прямым ходом движется в сторону маразма глобального. Я думаю, что в дерьмо такого масштаба мы не увязывались даже в Афганистане.

С Вьетнамом разве что можно сопоставить. Если ситуация не остановится или не заморозится в ближайшие же дни, то число погибших вскоре уже пойдет на десятки тысяч. В какой-то степени успокаивает только одно - это будет последняя война для Мордора. После нее он перестанет существовать. А Украина победит, это даже не обсуждается».

О возможности крымского сценария для Беларуси

«В последнее время говорят, что следующей после Украины будет Беларусь. Откуда это мнение взялось, я не знаю, но оно довольно популярное.

Аннексия Крыма для меня также стала шоком. Но сейчас видно, что политика развивалась в эту сторону. Россия перешла на имперский вектор развития: захват и присоединение земель, которые вообще ей даром не нужны.

Весь смысл империи в том, чтобы она расширялась. И чтобы Владимир Путин смог удержать свою власть, ему придется расширять империю. И это наконец приведет к войне. Если это случится - через неделю в Украине, через два года в Молдове или через пять лет в Беларуси - я не знаю. Закончится эта политика может только одним - войной. И эта война, я боюсь, будет последней, Россия в нынешних границах прекратит свое существование. Мы входим в финальный этап развала страны».