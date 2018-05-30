Курильщик в Беларуси в среднем потребляет более двух тысяч сигарет в год 6 30.05.2018, 18:45

В Беларуси высокий уровень потребления никотина.

Курильщик в Беларуси в среднем потребляет более 2 тыс. сигарет в год. Такие данные привел психиатр-нарколог Минского городского клинического наркологического диспансера Максим Величко сегодня на пресс-конференции в Мингорисполкоме, посвященной Всемирному дню без табака, передает БелТА.

"В Беларуси высокий уровень потребления никотина - свыше 2 тыс. сигарет на душу населения в год. Никотиновая зависимость - широко известная проблема современного общества с недооцененными негативными последствиями. В силу ее недооценки общество не выставляет жестких санкций к потребителям табачной продукции, как, например, к потребителям алкоголя или наркотиков. Это приводит к широкой распространенности табакокурения и приобщению к никотину уже со школьного возраста", - рассказал Максим Величко.

По его словам, в связи с этим все большую актуальность приобретает профилактика табакокурения, специалисты разного профиля многих стран объединились в борьбе с распространением этой вредной привычки. "Общество несет потери от высокого процента смертности населения, лечения заболеваний, развитие которых напрямую зависит от потребления табака (рака органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и др.). К потерям можно отнести и снижение продуктивности на рабочих местах у лиц с никотиновой зависимостью", - отметил Максим Величко.