Гастарбайтер из РФ в Островце хотел бутылку водки за ключи от чужого авто 3 4.05.2018, 19:33

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В Островце гастарбайтер из России угнал авто и разбил его.

Подробности ДТП в беседе с журналистами сайта autogrodno.by рассказал хозяин машины Дмитрий.

Мужчина говорит, что приехал в Островец в командировку и потерял ключи, когда шел к дому. "Их сразу нашла компания парней, вычислила машину и оставила записку: "Вернем ключи за бутылку водки", — говорит хозяин авто.

Мужчина даже не успел увидеть записку, когда ему позвонили из милиции и спросили, ему ли принадлежит Audi C3 с такими-то номерами. Он подтвердил, что это его машина и она стоит у подъезда. "Только что она перевернулась возле кольцевой развязки", — сообщили ему гаишники.

Оказалось, что компания, нашедшая ключи, выпивала дома. А потом одному из них стало скучно, он взял чужой автомобиль и куда-то уехал. На кольцевой развязке мужчина не справился с управлением, и авто несколько раз перевернулось. При этом из салона выпали бутылка водки и пива, которые угонщик взял с собой.

Кстати, сам угонщик почти не пострадал — у него только ушибы и царапины. Он даже сбежал из больницы, в которую его привезли. "В Островце был объявлен план "Перехват", и милиция смогла найти сбежавшего. Его вернули в больницу и приставили к нему охрану. Сейчас он арестован на 72 часа", — рассказывает хозяин авто.

Оказалось, что угонщик — россиянин, приехавший на работу в Островец. Против него возбуждено уголовное дело.