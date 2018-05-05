В Беларуси создано спецподразделение, которое действует против активистов оппозиции 35 5.05.2018, 9:12

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Фото: blogspot.com

Рада БНК требует прекратить похищения активистов оппозиции.

В Беларуси создано специальное подразделение, задача которого - нейтрализация известных активистов и лидеров оппозиции, а также террор в отношении их семей.

Об этом говорится в заявлении Рады Белорусского национального конгресса «Остановить политический террор». Приводим его текст:

- Долгое время власти используют практику превентивных задержаний активистов и лидеров оппозиции перед уличными акциями. Раньше это делали сотрудники милиции, которые иногда представлялись и показывали свои документы. Режим хотя бы создавал видимость выполнения собственных законов.

После весенних протестов 2017 года ситуация изменилась. Неизвестные вооруженные люди за несколько дней до проведения акции берут в осаду дома и квартиры активистов оппозиции, 24 часа в сутки терроризируют их родственников и соседей, угрожают штурмом, а иногда и физической расправой, по-бандитски похищают людей прямо на улицах. Во время этого они применяют силу, не представляются, не показывают своих документов и не объясняют причину своих действий. У активистов сразу забирают телефоны, не дают возможность одеться или запереть дверь жилища.

Только в 2018 году перед акциями 25 марта и 1 мая таким образом были задержаны Евгений Афнагель, Максим Винярский, Леонид Кулаков, Ольга Николайчик, Владимир Некляев, Вячеслав Сивчик, Николай Статкевич, многие региональные лидеры оппозиции. Десятки активистов не смогли попасть на санкционированные властями мероприятия из-за того, что не имели возможности выйти из своих квартир и домов.

О задержаниях в Минске похитители всегда докладывают руководству ГУВД и непосредственно от него получают приказы о дальнейших действиях. Аналогичная схема действует и в регионах. Плотная координация похитителями своих поступков с милицейским руководством и особенности их работы позволяют с уверенностью сделать вывод о том, что при Министерстве внутренних дел было создано специальное подразделение, задача которого - нейтрализация известных активистов и лидеров оппозиции, а также террор в отношении их семей.

Рада Белорусского Национального Конгресса требует от властей Республики Беларусь:

- провести расследование деятельности незаконного вооруженного формирования на территории Республики Беларусь, выяснить, кто отдал приказ о его создании и координирует его работу,

- прекратить политический террор в отношении активистов и лидеров оппозиции и их семей.

Рада Белорусского Национального Конгресса обращается к белорусскому и международному сообществу с призывом к солидарности с активистами и лидерами оппозиции, а также со всеми гражданами страны, которых преследуют по политическим соображениям.