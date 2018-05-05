В Беларуси создают компьютерную игру – симулятор майнинга 1 5.05.2018, 17:58

Игрок сможет примерить на себя роль владельца криптофермы.

Белорусская студия Boolba Entertainment разрабатывает игру под названием True Mining Simulator – «Настоящий симулятор майнинга», пишет сайт «Беларусь и Мир».

Прототип ее был уже показан в 2017 году на конференции DevGAMM в Минске. А теперь, чтобы ускорить процесс, команда собирает деньги на крауд-платформе Kickstarter.

Как сказано в описании, симулятор полностью имитирует процессы по добыче криптовалют и даст возможность прочувствовать все те проблемы, с которыми сталкивается майнер каждый день.

Игрок должен следить за оборудованием, предсказывать движение курсов, планировать расходы и быстро решать возникающие проблемы – например, тушить загоревшиеся видеокарты.

Альфа-версию игры студия планирует представить в 2018 году.