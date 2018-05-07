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Гомельский радиозавод переходит на «трехдневку» - нет заказов

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  • 7.05.2018, 16:00
Архивное фото directmap.by

800 рабочих и специалистов гомельского радиозавода существенно потеряют в зарплатах.

Открытое акционерное общество «Гомельский радиозавод» прислало своим работникам сообщения: с 1 июня по 31 августа на предприятии вводится 3-дневная рабочая неделя. Письма пришли с подписью директора Александра Горбача, передает «Радыё Свабода».

Все лето коллектив завода, а это свыше 800 человек, будет работать только по понедельникам, вторникам и средам.

Такой шаг в сообщениях объясняется «обоснованным производственными, организационными и экономическими причинами». Если кто-то не соглашается с условиями, будет уволен на основании Трудового кодекса по пункту 5 статьи 35 - с выплатой двухнедельного пособия.

Заместитель директора радиозавода по вопросам экономики, финансов и внешнеэкономической деятельности Станислав Аксенов подтвердил временный перевод персонала на трeхдневку, добавив, что перемены касаются и руководства:

«Передо мной лежит такое же сообщение».

По словам заместителя директора, завод не имеет полной загрузки. Нет смысла людям приходить на предприятие и сидеть без работы.

«Как только новые контракты будут подписаны, решение о переводе персонала на трехдневку будет отменено», - утверждает Станислав Аксенов.

Радиозавод - конверсионное предприятие, ранее работало на оборонительный комплекс и имело в 10 раз больше персонала. Самое тяжелое время пришлось на середину 90-х. Вследствие длительной невыплаты зарплаты здесь возникали акции протеста. Женщина-токарь с этого предприятия Валентина Смотрицкая в 1995 году в знак протеста приковала себя цепью к станку и оставалась в таком состоянии целые сутки.

Сейчас радиозавод сменил профиль. Выпускает аппаратуру связи, телевизионную и медицинскую технику, холодильные и дождевальных установки, промышленное оборудование, товары широкого потребления. Предприятие является резидентом свободной экономической зоны «Гомель-Ратон».


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