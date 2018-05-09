Названы 10 самых быстрых серийных автомобилей 9.05.2018, 15:44

Информация для водителей, любящих проехаться «с ветерком».

Немецкая гоночная трасса Нюрбургринг считается, наверное, самой известной в мире. Там тестируют самые быстрые автомобили. Издание autonews.ua предлагает оценить качества десяти серийных автомобилей, которые быстрей всех проехали круг Нюрбургринга.

Porsche 956 C 1983 (6:11.13)

Конечно, Porsche 956 C – это гоночный автомобиль, но мы просто не могли его не включить в этот рейтинг. Рекорд Штефана Белоффа 1983 года до сих пор не могут побить. На тренировке на Porsche 956 C он проехал круг Нюрбургринга за 6:11.13.

McLaren P1 LM (6:43.02)

В мае 2017 года известный в мире Indy шведский гонщик Кенни Брэк проехал круг Нюрбургринга на McLaren P1 LM за 6:43.02. Этот спорткар создан на базе McLaren P1 GTR. Всего было сделано пять его экземпляров.

NIO EP9 (6:45.90)

Шотландец Питер Дамбрек в мае 2017 года проехал круг Нюрбургринга на NIO EP9 за 6:45.90. Примечательно то, что NIO EP9 – это электрический суперкар.

Porsche 911 GT2 RS (6:47.30)

В сентябре 2017 года тест-пилот Porsche Ларс Керн сумел проехать круг «Северной петли» на Porsche 911 GT2 RS за 6:47.30. Этому способствовал шестицилиндровый 3,8 л двигатель мощностью 690 л.с. и 750 Нм крутящего момента.

Radical SR8 LM (6:48.00)

Radical SR8 LM можно вообще-то считать гоночным спорткаром. Однако, он в Великобритании получил разрешение на поездки по дорогам общего пользования. Поэтому он попал в наш рейтинг. В 2009 году круг Нюрбургринга этот спорткар проехал за 6 минут и 48 секунд.

Lamborghini Huracán Performante (6:52.01)

В октябре 2016 года Lamborghini Huracán Performante, оснащаемый двигателем мощностью 640 л.с., проехал круг Нюрбургринга за 6:52.01. За его рулем находился итальянский гонщик Марко Мапелли.

Radical SR8 (6:56.08)

В сентябре 2015 года немецкий журнал Sport Auto зарегистрировал в Нюрбургринге рекорд Radical SR8. Этот автомобиль с двигателем мощностью 411 л.с. проехал круг «Северной петли» за 6:56.08.

Porsche 911 GT3 RS (6:56.40)

Porsche 911 GT3 RS был официально представлен в марте нынешнего года. Это самая мощная версия модели 911. Круг Нюрбургринга спорткупе проезжает за 6:56.40.

Porsche 918 Spyder (6:57.00)

В 2013 году заводской гонщик Porsche Марк Либ на Porsche 918 Spyder проехал круг Нюрбургринга за 6 минут и 57 секунд. Этот автомобиль был долгое время своего рода «королем» «Северной петли». До тех пор, пока не появился 911 GT2 RS.

Lamborghini Aventador LP 750-4 SV (6:59.73)

В 2015 году Марко Мапелли, находясь за рулем суперкара Aventador LP 750-4 SV, преодолел 7-минутный барьер на круге Нюрбургринга — 6:59.73.

Dodge Viper ACR-E (7:01.30)

Dodge Viper ACR-E получил высокоэффективный аэродинамический пакет и двигатель мощностью 650 л.с. Однако, это не помогло ему проехать круг Нюрбургринга быстрей 7 минут – «только» 7:01.30. За рулем находился Доминик Фарнбахер.