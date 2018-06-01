Ученые раскрыли секрет горизонтальных полос на Плутоне 1.06.2018, 14:53

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ФОто: NASA

Астрономы ломали голову над этим вопросом с 2015 года.

Горизонтальные полосы, обнаруженные учеными в 2015 году на поверхности ледяных равнин Плутона, вероятнее всего — дюны, которые образовались из метанового льда, сообщает «Хайтек».

Ледяные полосы находятся на равнинных участках микропланеты на расстоянии от 400 метров до 1 километра друг от друга. При этом ученые не понимали, как могли появится настолько крупные дюны — ведь из-за тонкой атмосферы планеты на Плутоне не мог появится сильный ветер, необходимый для формирования подобного ландшафта.

По мнению группы ученых из Великобритании, Германии и США под руководством Мэтта Телфера, дюны сформировались из ледяных частиц размером около 200 микрометров (0,0002 метра), и образовались они из-за небольшого ветра — менее 10 метров в секунду, который перенес эти частицы с расположенных рядом гор.

Абсолютно все найденные на поверхности Плутона дюны находятся на расстоянии до 75 километров от гор, и всегда повернуты в определенную сторону, поскольку с гор дует ветер в сторону равнины.

Недавно астрономы выдвинули новую теорию возникновения Плутона, согласно которой карликовая планета могла образоваться в результате соединения большого количества различных комет.