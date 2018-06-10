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Страна Лимония

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  • Алексей Рощин
  • 10.06.2018, 14:03
  • 2,197

СССР никогда не был «мировым лидером».

Придумали очередной ход. Мол, да - СССР был "бяка", но только "потом", "в период застоя", который почему-то принято нынче относить на начало 80-х годов. А вот зато СССР в 60-70е годы - это был просто мировой лидер. Науки, искусства, ремесла - все процветало, контроль над "половиной мира", лучшее образование, все "социально защищены"... Просто страна Лимония, ей-богу. Хорошо, отвечаю:

"Контроль над половиной мира". Это какой половиной? Беднейшими странами Африки? Несчастными "братьями по соцлагерю", которые уж не чаяли, как бы им свалить от нас (ГДР 1948 г., Венгрия - 1956 г., ЧСССР - 1968 г., Польша - 1980 г.)? Или "контроль над Афганистаном? Или над Кубой? Не обманывайте себя: самые развитые страны и народы мира никогда не были под контролем СССР, а если уж попадали (как Австрия), то бежали сломя голову при первой возможности. СССР доставалось всякое мировой отребье, на которое, к тому же, приходилось ради "обхаживания" тратить и так уж невеликие доходы.

Насчет "работы промышленности" уже давно все всё сказали. Работает, да. Но производит главным образом оружие или неконкурентоспособную фигню. Коммунисты так и не научились производить КАЧЕСТВЕННЫЕ товары - видимо, это органический порок социалистического способа хозяйствования. И наука в СССР хронически отстает от Запада: никаких выдающихся открытий, собственно, СССР не произвел, за исключением лазера.

Социальная сфера работает более-менее в 60-начале 70х, потому что работать ей очень удобно: стариков мало, большая часть до старости не дожила - выбита войной. Когда начали стареть послевоенные дети - тут же хваленая "социалка" Советов начала захлебываться...

Образованием советские всегда кичились - да только к ним в полной мере применим "американский" наглый вопрос: "Если вы такие умные - то почему вы такие бедные"? (и, добавим, неумелые?) Ответ на него "Совок" дать так и не смог.

А "дефцит", уравниловка, власть компартийных идиотов, блат, дурацкие "прописки", "железный занавес", отсутствие политической жизни и свободы слова - это при СССР было всегда. В 60-70-х просто не было, слава богу, массовых репрессий. "Вегетарианский режим", как его тогда называли. Так что ж - за это и надо быть благодарным? "Спасибо, что не убили?"

Алексей Рощин, livejournal.com


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