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Белорусские гандболисты сыграли вничью с Австрией в квалификации к ЧМ-2019

  • 10.06.2018, 19:19

Матч завершился со счетом 28:28.

Сборная Беларуси по гандболу сыграла вничью с австрийцами в первом матче плей-офф квалификации к чемпионату мира-2019 — 28:28, передает tut.by.

Букмекеры считали белорусов фаворитами поединка, но австрийцы навязали команде Юрия Шевцова серьезную борьбу. Более того, за две минуты до конца игры они вели 27:25, но Беларусь все же смогла отыграться в самой концовке поединка.

Беларусь: Мацкевич, Солдатенко; Бровко (2), Бабичев, Шилович (5), Пуховский (7), Рутенко (2), Никуленков, Карвацкий, Юринок (1), Баранов (3), Подшивалов (2), Королек (5), Титов, Бохан, Гайдученко (1).

Австрия: Бауэр, Пилипович; А. Херманн (2), Божович (2), Фриммель, Клопчич (3), Живкович (3), Цайнер (2), Йелинек (1), Билык (7), Вагнер (4), Брег, Хербургер, Сантос (3), Нойхольд, Кирвелявичюс.


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