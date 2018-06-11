Видеофакт: Любители тхэквондо показали зрителям захватывающее шоу 11.06.2018, 12:29

Спортсмены попали в Книгу рекордов Гиннеса.

У многих зрителей, явившихся на это шоу в Сеуле (Южная Корея), захватило дух, ведь 8212 человек, одновременно показывающих свои навыки тхэквондо, смотрелись очень эффектно, пишет сайт 120.su.

На событии присутствовал официальный представитель Книги рекордов Гиннеса Раймонд Маршалл, который заявил, что представление это стало рекордным за свою массовость.

Перед тем, как показать свои навыки строгому судье, участники провели два тренировочных выступления, чтобы отточить технику. Мастерски поставленная демонстрация длилась 10 минут, и все любители боевых искусств были одеты в традиционную одежду.

Организаторами мероприятия, которое транслировалось на местном телевидении, выступили Национальная федерация тхэквондо, компания «Brand & Company Co. Ltd» и телевизионная сеть «Christian Television System Co LTD».

В шоу принимали участие люди всех возрастов, которые продемонстрировали свои навыки с большим удовольствием и решимостью — доказательством тому может служить тот факт, что всего лишь 150 человек были дисквалифицированы за недостаточный профессионализм.