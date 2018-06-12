Белорусскому урожаю зерновых угрожает засуха 12.06.2018, 13:56

На большей части территории запасы влаги в почве приближаются к низким уровням.

Урожай-2018 в Беларуси может пострадать от засушливой погоды. Агрометеорологи уже отметили негативное влияние сухой погоды на посевы сельхоз культур. Значимых осадков не наблюдается с начала месяца, сообщает сайт «Белорусы и рынок».

На большей части территории запасы влаги в почве приближаются к низким уровням. В некоторых районах уже отмечены опасные агрометеорологические явления, передает БелТА со ссылкой на замначальника службы гидрологии и агрометеорологии Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Надежду Мельчакову.

Уже отмечены усыхание листьев, в некоторых местах сохнут стебли. В Гомельской области озимые зерновые уже начали убирать на сенаж, то есть с них не будет получено зерно.

Негативно сухая погода сказывается и на посевах льна, кукурузы, картофеля, корнеплодов. В той же Гомельской области на некоторых участках уже вянет кукурузы. В ближайшее время в Беларуси пройдут дожди, однако, их, скорее всего будет недостаточно.

Сейчас в Беларуси идет заготовка кормов. По оперативным данным Минсельхозпрода, на 12 июня первым укосом скошено 1,06 млн. га, или 80,5% от запланированных площадей. Уже заготовлено 4,52 центнера кормовых единиц в расчете на условную голову скотов. Это почти в два раза больше, чем год назад. Но тогда холодная погода заметно задержала начало заготовки кормов. В ближайшие недели при сохранении засушливой погоды динамика будет выравниваться.

Засуха ставит под вопрос планы аграриев по сбору зерна в этом году. Напомним, что в соответствии с госпрограммой развития агробизнеса в этом году в Беларуси должны получить 8,32 млн. т зерна, в том числе 6,37 млн. фуражного. Производство картофеля с учетом КФХ в общественном секторе должно составил 1,18 млн. т, сахарной свеклы – 4,9 млн. т, льнотресты – 180 тыс. т, рапса – 780 тыс. т, овощей открытого и защищенного грунта 629 тыс. т, плодов и ягод – 118 тыс. т.

Даже с учетом засухи госзаказ будет выполнен. Он составляет всего 859 тыс. т. зерна. Это зерно пойдет на продовольственные нужды. Однако большая часть продукции используется на фуражные цели, поэтому в случае серьезной засухи могут возникнуть проблемы с сырьем для животноводства.

В том году МСХП немного повысил закупочные цены на урожай-2018.