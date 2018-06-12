Сколько получит строитель, нашедший в Гродно клад? 3 12.06.2018, 21:00

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Фото А.Лосминского

Специалисты оценили «самый крупный клад».

Клад, который был найден в центре Гродно, первоначально оценили в 20 тысяч долларов. Если находке придадут статус историко-культурной ценности, владелец здания и нашедший его строитель получат по 5 тысяч долларов, пишет vgr.by.

Клад спрятали евреи перед отправкой в концлагерь?

Напомним, в середине апреля при реконструкции исторического здания 1894 года под медцентр во 2-ом Трудовом переулке один из строителей наткнулся на небольшую жестяную коробочку из-под табака. Внутри оказалось около 70 предметов, в основном позолоченных или золотых: 23 золотые монеты Российской империи и Польши межвоенного периода (царские рубли и дукаты XVIII–XIX столетий), около десятка колец, пластины, два браслета. Были и личные документы, в том числе долговые расписки. Общий вес находки — примерно полкилограмма.

Эксперты считают, что он мог принадлежать еврейской семье, один из членов которой, скорее всего, был дантистом. Здание, где нашли коробочку с драгоценностями, во время немецкой оккупации находилось в гетто, а переулок некогда назывался Жидовским. Перед тем, как попасть в гетто или быть вывезенными в лагеря смерти, хозяева прятали сбережения, надеясь воспользоваться ими после возвращения.

Фото А.Лосминского

Самая дорогая монета — 650 долларов

Находка была передана в Гродненский историко-археологический музей, где была проведена оценка клада фондово-закупочной комиссией. Для экспертизы привлекли узкопрофильных специалистов. Каждому предмету дали примерную рыночную стоимость.

Монеты оценивал председатель правления ОО «Белорусское нумизматическое общество» Владимир Какареко. По его словам, среди найденных монет нет уникальных экземпляров:

— Нельзя назвать монеты из клада редкими, они встречаются часто. Однако сам клад в комплексе, конечно, для Гродно не имеет цены. Самой дешевой монетой стал дукат Франца Иосифа 1889 года чеканки — ее оценили в 170 долларов. Одна из первых золотых монет Российской империи — монета номиналом 5 рублей с так называемыми «опущенными крылышками» — стоит примерно 650 долларов, — отметил Владимир Какареко.

Фото А.Лосминского

Сколько получат нашедшие клад?

Дальнейшим шагом в судьбе клада с 2-го Трудового переулка станет заседание областного совета по вопросам историко-культурного наследия. Как рассказала начальник управления культуры Гродненского облисполкома Ирина Климович, если совет присвоит находке статус историко-культурной ценности 3-категории, то половину от стоимости клада разделят нашедший клад строитель и владелец здания — каждый из них сможет получить примерно по 5 тысяч долларов.

К слову, если клад не является историко-культурной ценностью, предметы становятся собственностью владельца участка и обнаружившего их в равных долях. Также возможно, что весь клад достанется только собственнику земельного участка.

Сейчас клад хранится в Гродненском историко-археологическом музее. В скором времени его выставят на всеобщее обозрение.