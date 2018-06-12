Светлана Алексиевич помогла многодетной семье, которую хотели поставить на учет 1 12.06.2018, 22:30

Антонина Шайнюк с детьми

Нобелевская лауреатка была поражена историей многодетной матери.

У семьи, которую грозились поставить на учет в СОП из-за обрисованных обоев и больной собаки, опять хорошие новости — Светлана Алексиевич помогла деньгами многодетной матери.

Нобелевская лауреатка была поражена историей, когда директор школы № 3 угрожала матери и даже настоятельно рекомендовала усыпить больную собаку.

— Я отправляю на поддержку семьи Антонины Шайнюк 2 тысячи рублей, — сообщила писательница «Радыё Свабода».

Напомним, об инциденте впервые рассказал блогер Артем Шапаров, создав видеосюжет. История Антонины Шайнюк получила огромный резонанс после публикации на сайте «Сильные Новости».

К слову, с собакой на данный момент все в порядке: неравнодушные гомельчане не остались в стороне и помогли финансово с операцией. Сейчас операция по удалению раковых опухолей позади, а собака восстанавливается в родных стенах.

Однако помощь оказывали не только домашнему любимцу. Совершенно незнакомые люди поддерживали и морально, и финансово: всего за пару недель помогли переклеить практически все обои в квартире, которые также стали камнем преткновения со школьной администрацией.