Трамп опубликовал показанный Ким Чен Ыну ролик про будущее КНДР 13.06.2018, 7:38

ФОТО: AFP 2018 / SAUL LOEB

Видеоролик рассказывает о людях, меняющих ход истории.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter видеоролик, который, по его словам, он показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну на саммите в Сингапуре 12 июня. Ролик также опубликован в Facebook Белого дома, он набрал более 1,8 млн просмотров, сообщает РБК.

«Вот видео под названием «История одной возможности», которое я показал Ким Чен Ыну на саммите в Сингапуре», — написал Трамп.

Here is the video, “A Story of Opportunity” that I shared with Kim Jong-un at the #SingaporeSummit

➡️https://t.co/43oOci4jvo pic.twitter.com/xBKFkDLtj7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июня 2018 г.

Видеоролик длится чуть больше четырех минут, в нем есть лишь один титр — ролик сделан некоей «A Destiny Pictures Production», а главными действующими лицами указаны Дональд Трамп и Ким Чен Ын.

Видео начинается с закадрового голоса, который говорит о том, что из 7 млрд человек на Земле лишь небольшое количество людей сможет оставить после себя большое влияние и совсем немногие смогут изменить ход истории.

В ролике показываются перспективы развития КНДР в будущем, чередуются цветные кадры — достижения развитых стран и черно-белые — нищета, запуски ракет, пустые полки магазинов. «Сделает ли этот лидер выбор в пользу развития своей страны, в пользу того, чтобы быть частью мира, чтобы стать героем для своего народа? Пожмет ли он руку мира и будет ли наслаждаться процветанием, которого никогда прежде не видел? Прекрасная жизнь или еще большая изоляция? Какой путь он выберет?», — спрашивает закадровый голос.

«Надеюсь, что он вам понравился. Мне показалось, что он хорош. Я показал его [ролик] ему [Ким Чен Ыну] сегодня в конце встречи. Мне кажется, что ему понравилось», — приводит Bloomberg слова Трампа. Представитель Совета национальной безопасности сообщила агентству, что ролик был подготовлен советом для того, чтобы продемонстрировать выгоды от полной денуклеаризациии.

В Сингапуре 12 июня прошла первая в истории встреча лидеров США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын по итогам саммита подписали соглашение, согласно которому Вашингтон и Пхеньян обязуются развивать двусторонние отношения и достичь мира на Корейском полуострове совместными усилиями. Ким Чен Ын в очередной раз заявил о своей приверженности по денуклеаризации КНДР, а также готовности ликвидировать испытательный полигон Пхунгери. Трамп при этом пообещал прекратить военные учения у берегов Корейского полуострова, которые США проводили вместе с Южной Кореей.

Также два лидера обменялись приглашениями: Трамп пообещал посетить Пхеньян, а Ким Чен Ын — Вашингтон. Позднее президент США назвал прошедший саммит «великолепным». По его словам, в будущем КНДР ждет судьба Южной Кореи. Северокорейский лидер по итогам встречи заявил о необходимости «практических мер» в отношениях с США.