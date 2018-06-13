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Новый посол Польши пишет в «Твиттере» по-белорусски

  • 13.06.2018, 7:51
Артур Михальский
Фото: ipn.md

Артур Михальский приступил к несению дипломатической службы в Минске.

Службу в Минске начал новый посол Польши в Беларуси Артур Михальский. Вчера он сообщил об этом в «Твиттере» по-белорусски, передает belsat.eu.

«Сегодня я вручил копии верительных грамот Министру иностранных дел Республики Беларусь Владимиру Макею и начну работу в качестве Посла Польши в Беларуси», – написал Артур Михальский.

Артур Михальский получил назначение от министра иностранных дел Яцека Чапутовича 17 мая. Через несколько дней кандидатуру утвердил президент Анджей Дуда.

Новый посол Польши – выпускник варшавской Академии католической теологии. В 1991-96-м он был вторым, а потом стал первым секретарем польского посольства в Москве. Позже Михальский возглавил Российский отдел Центра восточных исследований.

В девяностых годах он работал в Отделе Восточной Европы в польском МИД. В 2000-2004 годах был первым секретарем, а затем советником посольства Польши в Вашингтоне. С 2004 по 2006 году работал в Отделе Америки польского МИД. В 2006-2010 годах руководил посольством Польши в Оттаве.

После возвращения в Варшаву стал заместителем директора, а позже – директором Восточного отдела МИД Польши.

В 2012-2017 годах он был послом Польши в Молдове.

Артур Михальский заменил на посту посла Польши в Беларуси Конрада Павлика, который служил в Минске с марта 2016-го по январь 2018 года.


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