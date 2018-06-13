Посольство Польши в Москве получило письма с неизвестным веществом 1 13.06.2018, 18:30

Оба конверта были осмотрены специалистами.

Два письма с неизвестным веществом пришли в посольство Польши в Москве. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Министерства иностранных дел Польши.

«Министерство иностранных дел [Польши] подтверждает, что посольство Польши в Москве получило два письма, содержащих вещество неизвестного происхождения», — рассказали в польском МИДе.

В ведомстве отметили, что оба конверта были осмотрены специалистами. Было установлено, что находящееся в письмах вещество не представляет угрозы.

В главке МВД РФ сообщили, что письма в дипломатические представительства были отправлены от имени депутата Госдумы РФ, члена фракции «Единая Россия» и думского комитета по международным делам Сергея Железняка.