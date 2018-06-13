Посольство Польши в Москве получило письма с неизвестным веществом

Посольство Польши в Москве получило письма с неизвестным веществом1
- 13.06.2018, 18:30
Оба конверта были осмотрены специалистами.
Два письма с неизвестным веществом пришли в посольство Польши в Москве. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Министерства иностранных дел Польши.
«Министерство иностранных дел [Польши] подтверждает, что посольство Польши в Москве получило два письма, содержащих вещество неизвестного происхождения», — рассказали в польском МИДе.
В ведомстве отметили, что оба конверта были осмотрены специалистами. Было установлено, что находящееся в письмах вещество не представляет угрозы.
В главке МВД РФ сообщили, что письма в дипломатические представительства были отправлены от имени депутата Госдумы РФ, члена фракции «Единая Россия» и думского комитета по международным делам Сергея Железняка.