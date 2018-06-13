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Защитники Куропат восстановили сломанные кресты возле «Поедем, поедим»

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  • 13.06.2018, 21:45

В ночь на 13 июня неизвестные повалили кресты, установленные активистами.

13 июня защитники Куропат восстановили 8 крестов, которые были сломаны накануне неизвестными, пишет «Радыё Свабода».

Эти кресты были установлены активистами, чтобы не дать возможность подвозить продукты в ресторан «Поедем поедим» со стороны Куропатского леса.

Ранее два креста, установленные около ресторана, были полностью сломаны. Защитники Куропат полагают, что это сделали вчера поздно вечером сотрудники развлекательного комплекса.

«Мы разговаривали с лесником, они говорят, что не трогали тех крестов, сегодня утром увидели их уже сваленными в кучу у дороги. А больше бы никто этого не сделал», — полагает активистка Анна Шапутько.

В ночь на 13 июня неизвестные повалили кресты, которые защитники Куропат выставили у проезда через защитную зону в ресторан «Поедем поедим», который расположен в 50 метрах от мемориала.


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