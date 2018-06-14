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В России объявили о повышении НДС и пенсионного возраста

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  • 14.06.2018, 13:11
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Фото: Александр Астафьев/ТАСС

Правительство Медведева объявило о проведении «реформ».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет, передает корреспондент РБК.

«Несмотря на поздний старт по этому вопросу (повышение пенсионного возраста) предлагается ввести достаточно длительный переходный период. Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году. Это позволит нам направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции», — заявил премьер-министр РФ.

Как сообщали ранее источники РБК, правительство выбрало основным сценарий повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин, до 63 для женщин. Такой вариант предлагало министерство первого вице-премьера Антона Силуанова. В правительстве обсуждались еще два варианта повышения, предложенные Минтрудом: для мужчин до 65 лет, для женщин – до 60 или до 62 и 60 лет соответственно.

Ставка налога на добавленную стоимость в России будет поднята до 20%, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Мы остановились на следующих решениях, которые предлагаются к рассмотрению. Первое — будет изменена ставка налога на добавленную стоимость», — сказал премьер.

Премьер подчеркнул, что льготы по НДС по социально значимым товарам и услугам будут сохранены.

Сейчас ставка НДС составляет 18%.


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