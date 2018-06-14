Блогеру Олегу Желнову дали 15 суток за «неповиновение» 14.06.2018, 14:12

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Автозак, по свидетельству очевидцев, приехал до начала заседания.

13 июня в Бобруйске продолжилось рассмотрение дела о «неповиновении законным требованиям должностного лица» в отношении бобруйского блогера, правозащитника, активиста Объединенной гражданской партии Олега Желнова, пишет ucpb.org.

Вызванные по повестке свидетели, сотрудники милиции, не явились. Судья Тарабуева сочла «уважительной причиной» отпуска и «повышение квалификации» и заседание переносить не стала - ведь именно 13 июня истекал срок рассмотрения дела.

Решение суда – 15 суток административного ареста. Причем автозак, по свидетельству очевидцев, приехал до начала (!) заседания.

Сейчас Олег Желнов находится в Изоляторе временного содержания (ИВС). Напишите ему по адресу: Ул. Советская, 7а,

БОБРУЙСК, Бобруйский р-н,

Могилёвская область,

Беларусь 213810,

ЖЕЛНОВУ Олегу Петровичу.

Каждое письмо, пришедшее находящемуся в заключении, повышает его статус в глазах охраны и администрации.