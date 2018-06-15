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Какие продукты в Беларуси подорожали больше всего

  • 15.06.2018, 8:49
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Журналисты прошлись по магазинам со старыми чеками и получили неожиданный результат.

По данным Национального банка, страна якобы «обновила исторический минимум по инфляции». Но статистика статистикой, а что на практике? Журналисты Onliner.by вооружились старыми чеками и отправились в магазины:

«Корона»: дорогие конфеты выросли в цене на 50%, молоко — на 34%

Контрольный чек, который проверяли в конце 2016 года, появился у нас еще до деноминации, когда мы были миллионерами. 4 ноября 2015 года мы узнали, что в стране отрезают нули. Решили посмотреть, что будет стоить по рублю, и отправились в «Корону» на проспекте Победителей.

Доллар в Нацбанке стоил тогда 17 447 неденоминированных рублей, а итоговый чек выглядел так:

В декабре 2016 года мы устроили проверку цен и с удивлением обнаружили, что Snickers c того времени вырос на 57%, а мыло — на 35%. Чем порадуют ценники теперь?

Всего в прошлом чеке у нас было 30 позиций. Из тех товаров, которые мы смогли найти, остались с прежними ценами только два: детские консервы и, как ни странно, йогурт с клубникой.

А вот лидеры подорожания в этот раз довольно интересные. На первом месте идут конфеты Lindor. Их цена с декабря 2016 года выросла с 39,94 до 59,90 рубля.

На втором месте неожиданно оказалось молоко под маркой «Славянские традиции». Цена его литра увеличилась с 1,01 до 1,35 рубля — это ни много ни мало 34%.

Удивил и белорусский уксус. Его цена выросла с 1,23 до 1,53 рубля. Кажется, ну что тут такого, а ведь это 22%. К слову, уксус растет в цене с конца 2015 года. Для сравнения, тогда он стоил 1,09 рубля.

На четвертой позиции — салат с кальмарами от компании «Санта Бремор». Он стал дороже на 21% и сейчас стоит 1,56 рубля.

Замыкает пятерку лидеров подорожания средство для мытья посуды «Миф». Его ценник подрос на 21%, с 1,53 до 1,85 рубля.

Что интересно, продолжила дорожать Coca-Cola. Напиток уже второй год прибавляет в цене по 15%. Стабильно ощутимо дорожают и овсяные хлопья, а также мука и макароны.

НаименованиеЦена (в деноминированных рублях)
201520162018
Coca-Cola (1 л)1,071,23 (+15%)1,41 (+15%)
Слуцкий уксус1,091,25 (+15%)1,53 (+22%)
Апельсиновый нектар (950 мл)1,031,36 (+32%)1,59 (+17%)
Овсяные хлопья1,051,25 (+19%)1,49 (+19%)
Молоко (1,5%)0,931,01 (+9%)1,35 (+34%)
Консервированный горошек1,06— (был аналог за 0,85 рубля)— (один из самых дешевых аналогов в жестяной банке стоит 1,52 рубля)
Куриные яйца (6 шт.)1,071,41 (+32%)1,46 (+4%)
Хрен васаби (160 г)1,051,41 (34%)1,47 (+4%)
Макароны-рожки0,951,12 (+18%)1,19 (+6,25%)
Вермишель быстрого приготовления (3 уп.)0,991,08 (+9%)1,20 (+11%)
Мука высшего сорта0,971,09 (+12%)1,23 (+13%)
Рогачевская сгущенка1,09— (концентрат стоит 1,40 рубля)
Сухарики с изюмом1,021,20— (аналог стоит 1,24 рубля)
Бананы из Эквадора2,131,90 (−11%)2,16 (+14%)
Клубничный йогурт0,991,07 (+8%)1,07
Нарезанный батон1,11— (аналог стоил 1,16 рубля)— (аналог стоит 1,14 рубля)
Пучок петрушки, укропа и лука0,97— (по отдельности стоили по 0,98 рубля)— (по отдельности стоят 1,37 и 1,54 рубля)
12%-ный творог1,04— (самый дешевый стоил 0,98 рубля)— (пачка 9%-ного творога от этой же компании стоит 1,26 рубля)
Паштет с грибами1,01— (похожий стоил 1,36 рубля)— (аналог стоит 1,69 рубля)
Майонез «Провансаль» с оливками0,971,05 (+8%)1,14 (+9%)
Салат с кальмарами1,041,29 (+24%)1,56 (+21%)
Бульонные кубики Maggi (8 шт.)0,961,20 (+25%)1,34 (+12%)
Детские консервы из свинины с картофелем1,061,16 (+9%)1,16
Шоколадный батончик Snickers1,011,59 (+57%)1,69 (+6%)
Конфеты Lindor из темного шоколада29,9539,94 (+33%)59,90 (+50%)
Набор шариковых ручек (5 шт.)1— (похожие стоили 1,23 рубля)— (по 5 штук нет, есть наборы по 4 штуки, которые стоят 0,87 рубля)
Увлажняющее мыло Nivea1,041,40 (+35%)1,65 (+18%)
Средство для мытья посуды «Миф»1,061,53 (+44%)1,85 (+21%)
Туалетная бумага (4 рулона)1,11— (самая дешевая стоила 1,76 рубля)— (двухслойная не по акции — 1,69 рубля)
Лампочка Philips на 75 В1,08— (лампочки попроще стоили 0,98 рубля)— (у этого производителя пропали лампы накаливания, а светодиодные такой же мощности стоят 4,90 рубля)

«Евроопт»: капуста подешевела на 39%, а спагетти подорожали на 41%

Ровно год назад, 15 июня, мы как раз заказывали доставку из «Евроопта». В чеке было 17 позиций на 47,13 рубля.

Заходим на сайт доставки и смотрим, что изменилось. Колебания цен довольно сильные. Некоторые товары значительно выросли в цене, другие, напротив, сильно подешевели.

Тройку лидеров по сбрасыванию цен возглавляет белокочанная капуста. В прошлом июне она стоила 2,39 рубля, в нынешнем — 1,45. Минус составил 39%. Гречка подешевела на 34%, итальянские макароны-перья также продаются сейчас на треть дешевле.

В лидерах по росту цен оказались итальянские спагетти. Их стоимость возросла на 41%. На втором месте почему-то ячневая крупа, которая подорожала на 27%. Замыкает тройку красный редис, который подрос в цене на 20%.

НаименованиеЦена (в деноминированных рублях)
20172018
Гречневая крупа (0,9 кг)2,691,79 (−34%)
Макароны-перья Pasta Soprano (0,4 кг)1,851,29 (−30%)
Ячневая крупа (0,75 кг)0,590,75 (+27%)
Спагетти Pasta Zara (0,5 кг)2,193,09 (+41%)
Бурый рис (0,8 кг)2,492,29 (−8%)
Тонкий лаваш (0,3 кг)1,251,19 (− 5%)
Батон «Семейный» (0,21 кг)0,820,85 (+4%)
Хлеб «Домочай домашний» (0,45 кг)1,621,75 (+8%)
Красный редис2,492,99 (+20%)
Яблоко2,392,59 (+8%)
Ранняя белокочанная капуста2,391,45 (−39%)
Листовой салат латук (0,35 кг)3,99— (салат «Ромен» стоит 4,79 рубля)
Томат на ветке2,752,79 (+1,5%)
Колючий огурец1,350,99 (−27%)
Кабачок1,791,99 (+11%)
Мороженое филе минтая6,998,15 (+17%)
Мороженое филе пангасиуса6,59

«Постторг»: творог подешевел на 36%, а сметана подорожала на 30%

Чуть больше года назад мы сходили со старым чеком в обычный продуктовый магазин. Он удивил нас неожиданным ростом цен на презервативы (к слову, с того момента их цена выросла еще на 7% — с 5,64 до 6,03 рубля).

В общем, мы взяли еще пару чеков и снова навестили домашний магазинчик. Нашли, конечно, далеко не все продукты, как это часто бывает в небольших торговых точках.

Цены здесь тоже прыгают. Что-то сильно просело, а что-то, напротив, подросло. Тройка лидеров по падению цен выглядит так. На первом месте — мягкий творог со сливками. Его цена снизилась на 36%.

На второй позиции — лидский квас, который стал дешевле на 23%.

Третье место — у бурого риса, цена которого уменьшилась на 16%.

Среди товаров, цены на которые выросли, первое место занимает сметана, которая прибавила 30%. На втором месте — пюре из яблок и банана — оно подорожало на 22%. И закрывает третью строчку молоко, которое выросло в цене на 15%.

НаименованиеЦена (в деноминированных рублях)
20172018
Традиционный сдобный батон0,760,76
Рисовые вафли2,582,58
2,5%-ное молоко1,041,20 (+15%)
Бурый рис2,392,01 (−16%)
Мягкий творог со сливками (150 г)1,040,67 (−36%)
Кисломолочный напиток «Экспонента»1,922,18 (+14%)
3,2%-ный кефир0,77— (аналог стоит 1,45 рубля)
Сухарики «Кириешки»0,760,66 (−13%)
Квас «Лидский»2,201,69 (−23%)
Черный чай «Тесс»3,403,48 (+2%)
Кукуруза Bonduelle2,462,70 (+10%)
Горошек Bonduelle2,452,67 (+9%)
Смесь «Гавайи Микс» (100 г)2,582,67 (+3,4%)
Пломбир (205 г)2,512,8 (+12%)
Гранатовый сок (1 л)— (аналог стоит 6,59 рубля)
Яблочно-банановое пюре2,052,51 (+22%)
Подсолнечно-оливковое масло2,672,81 (+5%)
Черные маслины (425 г)2,693,02 (+12%)
20%-ная сметана (350 г)1,592,07 (+30%)
Кетчуп «Нежный» (300 г.)1,561,5 (−4%)
Тунец, консервы2,973,15 (+6%)


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