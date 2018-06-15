Какие продукты в Беларуси подорожали больше всего 15.06.2018, 8:49

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Журналисты прошлись по магазинам со старыми чеками и получили неожиданный результат.

По данным Национального банка, страна якобы «обновила исторический минимум по инфляции». Но статистика статистикой, а что на практике? Журналисты Onliner.by вооружились старыми чеками и отправились в магазины:

«Корона»: дорогие конфеты выросли в цене на 50%, молоко — на 34%

Контрольный чек, который проверяли в конце 2016 года, появился у нас еще до деноминации, когда мы были миллионерами. 4 ноября 2015 года мы узнали, что в стране отрезают нули. Решили посмотреть, что будет стоить по рублю, и отправились в «Корону» на проспекте Победителей.

Доллар в Нацбанке стоил тогда 17 447 неденоминированных рублей, а итоговый чек выглядел так:

В декабре 2016 года мы устроили проверку цен и с удивлением обнаружили, что Snickers c того времени вырос на 57%, а мыло — на 35%. Чем порадуют ценники теперь?

Всего в прошлом чеке у нас было 30 позиций. Из тех товаров, которые мы смогли найти, остались с прежними ценами только два: детские консервы и, как ни странно, йогурт с клубникой.

А вот лидеры подорожания в этот раз довольно интересные. На первом месте идут конфеты Lindor. Их цена с декабря 2016 года выросла с 39,94 до 59,90 рубля.

На втором месте неожиданно оказалось молоко под маркой «Славянские традиции». Цена его литра увеличилась с 1,01 до 1,35 рубля — это ни много ни мало 34%.

Удивил и белорусский уксус. Его цена выросла с 1,23 до 1,53 рубля. Кажется, ну что тут такого, а ведь это 22%. К слову, уксус растет в цене с конца 2015 года. Для сравнения, тогда он стоил 1,09 рубля.

На четвертой позиции — салат с кальмарами от компании «Санта Бремор». Он стал дороже на 21% и сейчас стоит 1,56 рубля.

Замыкает пятерку лидеров подорожания средство для мытья посуды «Миф». Его ценник подрос на 21%, с 1,53 до 1,85 рубля.

Что интересно, продолжила дорожать Coca-Cola. Напиток уже второй год прибавляет в цене по 15%. Стабильно ощутимо дорожают и овсяные хлопья, а также мука и макароны.

Наименование Цена (в деноминированных рублях) 2015 2016 2018 Coca-Cola (1 л) 1,07 1,23 (+15%) 1,41 (+15%) Слуцкий уксус 1,09 1,25 (+15%) 1,53 (+22%) Апельсиновый нектар (950 мл) 1,03 1,36 (+32%) 1,59 (+17%) Овсяные хлопья 1,05 1,25 (+19%) 1,49 (+19%) Молоко (1,5%) 0,93 1,01 (+9%) 1,35 (+34%) Консервированный горошек 1,06 — (был аналог за 0,85 рубля) — (один из самых дешевых аналогов в жестяной банке стоит 1,52 рубля) Куриные яйца (6 шт.) 1,07 1,41 (+32%) 1,46 (+4%) Хрен васаби (160 г) 1,05 1,41 (34%) 1,47 (+4%) Макароны-рожки 0,95 1,12 (+18%) 1,19 (+6,25%) Вермишель быстрого приготовления (3 уп.) 0,99 1,08 (+9%) 1,20 (+11%) Мука высшего сорта 0,97 1,09 (+12%) 1,23 (+13%) Рогачевская сгущенка 1,09 — — (концентрат стоит 1,40 рубля) Сухарики с изюмом 1,02 1,20 — (аналог стоит 1,24 рубля) Бананы из Эквадора 2,13 1,90 (−11%) 2,16 (+14%) Клубничный йогурт 0,99 1,07 (+8%) 1,07 Нарезанный батон 1,11 — (аналог стоил 1,16 рубля) — (аналог стоит 1,14 рубля) Пучок петрушки, укропа и лука 0,97 — (по отдельности стоили по 0,98 рубля) — (по отдельности стоят 1,37 и 1,54 рубля) 12%-ный творог 1,04 — (самый дешевый стоил 0,98 рубля) — (пачка 9%-ного творога от этой же компании стоит 1,26 рубля) Паштет с грибами 1,01 — (похожий стоил 1,36 рубля) — (аналог стоит 1,69 рубля) Майонез «Провансаль» с оливками 0,97 1,05 (+8%) 1,14 (+9%) Салат с кальмарами 1,04 1,29 (+24%) 1,56 (+21%) Бульонные кубики Maggi (8 шт.) 0,96 1,20 (+25%) 1,34 (+12%) Детские консервы из свинины с картофелем 1,06 1,16 (+9%) 1,16 Шоколадный батончик Snickers 1,01 1,59 (+57%) 1,69 (+6%) Конфеты Lindor из темного шоколада 29,95 39,94 (+33%) 59,90 (+50%) Набор шариковых ручек (5 шт.) 1 — (похожие стоили 1,23 рубля) — (по 5 штук нет, есть наборы по 4 штуки, которые стоят 0,87 рубля) Увлажняющее мыло Nivea 1,04 1,40 (+35%) 1,65 (+18%) Средство для мытья посуды «Миф» 1,06 1,53 (+44%) 1,85 (+21%) Туалетная бумага (4 рулона) 1,11 — (самая дешевая стоила 1,76 рубля) — (двухслойная не по акции — 1,69 рубля) Лампочка Philips на 75 В 1,08 — (лампочки попроще стоили 0,98 рубля) — (у этого производителя пропали лампы накаливания, а светодиодные такой же мощности стоят 4,90 рубля)

«Евроопт»: капуста подешевела на 39%, а спагетти подорожали на 41%

Ровно год назад, 15 июня, мы как раз заказывали доставку из «Евроопта». В чеке было 17 позиций на 47,13 рубля.

Заходим на сайт доставки и смотрим, что изменилось. Колебания цен довольно сильные. Некоторые товары значительно выросли в цене, другие, напротив, сильно подешевели.

Тройку лидеров по сбрасыванию цен возглавляет белокочанная капуста. В прошлом июне она стоила 2,39 рубля, в нынешнем — 1,45. Минус составил 39%. Гречка подешевела на 34%, итальянские макароны-перья также продаются сейчас на треть дешевле.

В лидерах по росту цен оказались итальянские спагетти. Их стоимость возросла на 41%. На втором месте почему-то ячневая крупа, которая подорожала на 27%. Замыкает тройку красный редис, который подрос в цене на 20%.

Наименование Цена (в деноминированных рублях) 2017 2018 Гречневая крупа (0,9 кг) 2,69 1,79 (−34%) Макароны-перья Pasta Soprano (0,4 кг) 1,85 1,29 (−30%) Ячневая крупа (0,75 кг) 0,59 0,75 (+27%) Спагетти Pasta Zara (0,5 кг) 2,19 3,09 (+41%) Бурый рис (0,8 кг) 2,49 2,29 (−8%) Тонкий лаваш (0,3 кг) 1,25 1,19 (− 5%) Батон «Семейный» (0,21 кг) 0,82 0,85 (+4%) Хлеб «Домочай домашний» (0,45 кг) 1,62 1,75 (+8%) Красный редис 2,49 2,99 (+20%) Яблоко 2,39 2,59 (+8%) Ранняя белокочанная капуста 2,39 1,45 (−39%) Листовой салат латук (0,35 кг) 3,99 — (салат «Ромен» стоит 4,79 рубля) Томат на ветке 2,75 2,79 (+1,5%) Колючий огурец 1,35 0,99 (−27%) Кабачок 1,79 1,99 (+11%) Мороженое филе минтая 6,99 8,15 (+17%) Мороженое филе пангасиуса 6,59 —

«Постторг»: творог подешевел на 36%, а сметана подорожала на 30%

Чуть больше года назад мы сходили со старым чеком в обычный продуктовый магазин. Он удивил нас неожиданным ростом цен на презервативы (к слову, с того момента их цена выросла еще на 7% — с 5,64 до 6,03 рубля).

В общем, мы взяли еще пару чеков и снова навестили домашний магазинчик. Нашли, конечно, далеко не все продукты, как это часто бывает в небольших торговых точках.

Цены здесь тоже прыгают. Что-то сильно просело, а что-то, напротив, подросло. Тройка лидеров по падению цен выглядит так. На первом месте — мягкий творог со сливками. Его цена снизилась на 36%.

На второй позиции — лидский квас, который стал дешевле на 23%.

Третье место — у бурого риса, цена которого уменьшилась на 16%.

Среди товаров, цены на которые выросли, первое место занимает сметана, которая прибавила 30%. На втором месте — пюре из яблок и банана — оно подорожало на 22%. И закрывает третью строчку молоко, которое выросло в цене на 15%.