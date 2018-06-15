Какие продукты в Беларуси подорожали больше всего
- 15.06.2018, 8:49
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Журналисты прошлись по магазинам со старыми чеками и получили неожиданный результат.
По данным Национального банка, страна якобы «обновила исторический минимум по инфляции». Но статистика статистикой, а что на практике? Журналисты Onliner.by вооружились старыми чеками и отправились в магазины:
«Корона»: дорогие конфеты выросли в цене на 50%, молоко — на 34%
Контрольный чек, который проверяли в конце 2016 года, появился у нас еще до деноминации, когда мы были миллионерами. 4 ноября 2015 года мы узнали, что в стране отрезают нули. Решили посмотреть, что будет стоить по рублю, и отправились в «Корону» на проспекте Победителей.
Доллар в Нацбанке стоил тогда 17 447 неденоминированных рублей, а итоговый чек выглядел так:
В декабре 2016 года мы устроили проверку цен и с удивлением обнаружили, что Snickers c того времени вырос на 57%, а мыло — на 35%. Чем порадуют ценники теперь?
Всего в прошлом чеке у нас было 30 позиций. Из тех товаров, которые мы смогли найти, остались с прежними ценами только два: детские консервы и, как ни странно, йогурт с клубникой.
А вот лидеры подорожания в этот раз довольно интересные. На первом месте идут конфеты Lindor. Их цена с декабря 2016 года выросла с 39,94 до 59,90 рубля.
На втором месте неожиданно оказалось молоко под маркой «Славянские традиции». Цена его литра увеличилась с 1,01 до 1,35 рубля — это ни много ни мало 34%.
Удивил и белорусский уксус. Его цена выросла с 1,23 до 1,53 рубля. Кажется, ну что тут такого, а ведь это 22%. К слову, уксус растет в цене с конца 2015 года. Для сравнения, тогда он стоил 1,09 рубля.
На четвертой позиции — салат с кальмарами от компании «Санта Бремор». Он стал дороже на 21% и сейчас стоит 1,56 рубля.
Замыкает пятерку лидеров подорожания средство для мытья посуды «Миф». Его ценник подрос на 21%, с 1,53 до 1,85 рубля.
Что интересно, продолжила дорожать Coca-Cola. Напиток уже второй год прибавляет в цене по 15%. Стабильно ощутимо дорожают и овсяные хлопья, а также мука и макароны.
|Наименование
|Цена (в деноминированных рублях)
|2015
|2016
|2018
|Coca-Cola (1 л)
|1,07
|1,23 (+15%)
|1,41 (+15%)
|Слуцкий уксус
|1,09
|1,25 (+15%)
|1,53 (+22%)
|Апельсиновый нектар (950 мл)
|1,03
|1,36 (+32%)
|1,59 (+17%)
|Овсяные хлопья
|1,05
|1,25 (+19%)
|1,49 (+19%)
|Молоко (1,5%)
|0,93
|1,01 (+9%)
|1,35 (+34%)
|Консервированный горошек
|1,06
|— (был аналог за 0,85 рубля)
|— (один из самых дешевых аналогов в жестяной банке стоит 1,52 рубля)
|Куриные яйца (6 шт.)
|1,07
|1,41 (+32%)
|1,46 (+4%)
|Хрен васаби (160 г)
|1,05
|1,41 (34%)
|1,47 (+4%)
|Макароны-рожки
|0,95
|1,12 (+18%)
|1,19 (+6,25%)
|Вермишель быстрого приготовления (3 уп.)
|0,99
|1,08 (+9%)
|1,20 (+11%)
|Мука высшего сорта
|0,97
|1,09 (+12%)
|1,23 (+13%)
|Рогачевская сгущенка
|1,09
|—
|— (концентрат стоит 1,40 рубля)
|Сухарики с изюмом
|1,02
|1,20
|— (аналог стоит 1,24 рубля)
|Бананы из Эквадора
|2,13
|1,90 (−11%)
|2,16 (+14%)
|Клубничный йогурт
|0,99
|1,07 (+8%)
|1,07
|Нарезанный батон
|1,11
|— (аналог стоил 1,16 рубля)
|— (аналог стоит 1,14 рубля)
|Пучок петрушки, укропа и лука
|0,97
|— (по отдельности стоили по 0,98 рубля)
|— (по отдельности стоят 1,37 и 1,54 рубля)
|12%-ный творог
|1,04
|— (самый дешевый стоил 0,98 рубля)
|— (пачка 9%-ного творога от этой же компании стоит 1,26 рубля)
|Паштет с грибами
|1,01
|— (похожий стоил 1,36 рубля)
|— (аналог стоит 1,69 рубля)
|Майонез «Провансаль» с оливками
|0,97
|1,05 (+8%)
|1,14 (+9%)
|Салат с кальмарами
|1,04
|1,29 (+24%)
|1,56 (+21%)
|Бульонные кубики Maggi (8 шт.)
|0,96
|1,20 (+25%)
|1,34 (+12%)
|Детские консервы из свинины с картофелем
|1,06
|1,16 (+9%)
|1,16
|Шоколадный батончик Snickers
|1,01
|1,59 (+57%)
|1,69 (+6%)
|Конфеты Lindor из темного шоколада
|29,95
|39,94 (+33%)
|59,90 (+50%)
|Набор шариковых ручек (5 шт.)
|1
|— (похожие стоили 1,23 рубля)
|— (по 5 штук нет, есть наборы по 4 штуки, которые стоят 0,87 рубля)
|Увлажняющее мыло Nivea
|1,04
|1,40 (+35%)
|1,65 (+18%)
|Средство для мытья посуды «Миф»
|1,06
|1,53 (+44%)
|1,85 (+21%)
|Туалетная бумага (4 рулона)
|1,11
|— (самая дешевая стоила 1,76 рубля)
|— (двухслойная не по акции — 1,69 рубля)
|Лампочка Philips на 75 В
|1,08
|— (лампочки попроще стоили 0,98 рубля)
|— (у этого производителя пропали лампы накаливания, а светодиодные такой же мощности стоят 4,90 рубля)
«Евроопт»: капуста подешевела на 39%, а спагетти подорожали на 41%
Ровно год назад, 15 июня, мы как раз заказывали доставку из «Евроопта». В чеке было 17 позиций на 47,13 рубля.
Заходим на сайт доставки и смотрим, что изменилось. Колебания цен довольно сильные. Некоторые товары значительно выросли в цене, другие, напротив, сильно подешевели.
Тройку лидеров по сбрасыванию цен возглавляет белокочанная капуста. В прошлом июне она стоила 2,39 рубля, в нынешнем — 1,45. Минус составил 39%. Гречка подешевела на 34%, итальянские макароны-перья также продаются сейчас на треть дешевле.
В лидерах по росту цен оказались итальянские спагетти. Их стоимость возросла на 41%. На втором месте почему-то ячневая крупа, которая подорожала на 27%. Замыкает тройку красный редис, который подрос в цене на 20%.
|Наименование
|Цена (в деноминированных рублях)
|2017
|2018
|Гречневая крупа (0,9 кг)
|2,69
|1,79 (−34%)
|Макароны-перья Pasta Soprano (0,4 кг)
|1,85
|1,29 (−30%)
|Ячневая крупа (0,75 кг)
|0,59
|0,75 (+27%)
|Спагетти Pasta Zara (0,5 кг)
|2,19
|3,09 (+41%)
|Бурый рис (0,8 кг)
|2,49
|2,29 (−8%)
|Тонкий лаваш (0,3 кг)
|1,25
|1,19 (− 5%)
|Батон «Семейный» (0,21 кг)
|0,82
|0,85 (+4%)
|Хлеб «Домочай домашний» (0,45 кг)
|1,62
|1,75 (+8%)
|Красный редис
|2,49
|2,99 (+20%)
|Яблоко
|2,39
|2,59 (+8%)
|Ранняя белокочанная капуста
|2,39
|1,45 (−39%)
|Листовой салат латук (0,35 кг)
|3,99
|— (салат «Ромен» стоит 4,79 рубля)
|Томат на ветке
|2,75
|2,79 (+1,5%)
|Колючий огурец
|1,35
|0,99 (−27%)
|Кабачок
|1,79
|1,99 (+11%)
|Мороженое филе минтая
|6,99
|8,15 (+17%)
|Мороженое филе пангасиуса
|6,59
|—
«Постторг»: творог подешевел на 36%, а сметана подорожала на 30%
Чуть больше года назад мы сходили со старым чеком в обычный продуктовый магазин. Он удивил нас неожиданным ростом цен на презервативы (к слову, с того момента их цена выросла еще на 7% — с 5,64 до 6,03 рубля).
В общем, мы взяли еще пару чеков и снова навестили домашний магазинчик. Нашли, конечно, далеко не все продукты, как это часто бывает в небольших торговых точках.
Цены здесь тоже прыгают. Что-то сильно просело, а что-то, напротив, подросло. Тройка лидеров по падению цен выглядит так. На первом месте — мягкий творог со сливками. Его цена снизилась на 36%.
На второй позиции — лидский квас, который стал дешевле на 23%.
Третье место — у бурого риса, цена которого уменьшилась на 16%.
Среди товаров, цены на которые выросли, первое место занимает сметана, которая прибавила 30%. На втором месте — пюре из яблок и банана — оно подорожало на 22%. И закрывает третью строчку молоко, которое выросло в цене на 15%.
|Наименование
|Цена (в деноминированных рублях)
|2017
|2018
|Традиционный сдобный батон
|0,76
|0,76
|Рисовые вафли
|2,58
|2,58
|2,5%-ное молоко
|1,04
|1,20 (+15%)
|Бурый рис
|2,39
|2,01 (−16%)
|Мягкий творог со сливками (150 г)
|1,04
|0,67 (−36%)
|Кисломолочный напиток «Экспонента»
|1,92
|2,18 (+14%)
|3,2%-ный кефир
|0,77
|— (аналог стоит 1,45 рубля)
|Сухарики «Кириешки»
|0,76
|0,66 (−13%)
|Квас «Лидский»
|2,20
|1,69 (−23%)
|Черный чай «Тесс»
|3,40
|3,48 (+2%)
|Кукуруза Bonduelle
|2,46
|2,70 (+10%)
|Горошек Bonduelle
|2,45
|2,67 (+9%)
|Смесь «Гавайи Микс» (100 г)
|2,58
|2,67 (+3,4%)
|Пломбир (205 г)
|2,51
|2,8 (+12%)
|Гранатовый сок (1 л)
|—
|— (аналог стоит 6,59 рубля)
|Яблочно-банановое пюре
|2,05
|2,51 (+22%)
|Подсолнечно-оливковое масло
|2,67
|2,81 (+5%)
|Черные маслины (425 г)
|2,69
|3,02 (+12%)
|20%-ная сметана (350 г)
|1,59
|2,07 (+30%)
|Кетчуп «Нежный» (300 г.)
|1,56
|1,5 (−4%)
|Тунец, консервы
|2,97
|3,15 (+6%)