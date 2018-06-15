«Когда в сентябре вернулась в университет, многие не узнали» 1 15.06.2018, 20:44

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Дарья Василевская

Как студентка из Минска похудела на 35 кг.

Tut.by опубликовал историю Дарьи Василевской из Минска, которую смущал ее вес — но с помощью правильного питания и тренажерного зала девушка сумела разобраться со своей проблемой.

— С самого детства я не была худым ребенком. В старших классах мой вес составлял 85−90 кг. За два первых года университета (а о сбалансированном питании в университетском буфете речи не шло, одна сдоба и газировка) мой вес вырос до 110 кг. Смотреть на себя в зеркало уже не могла, самооценка тоже на нуле, не говоря уже про тысячи комплексов. Не могла высказать свое мнение, так как был страх, что кто-то может уколоть меня «за больное». Купить красивое молодежное платье для 18-летней девушки, чтобы выйти куда-то, тоже было проблемой, потому что одежда 56−58 размера ориентирована в основном на старшую возрастную категорию.

Фото: из личного архива

Осознание того, что проблема никуда сама не денется, пришло как раз в конце второго курса. Тогда в мае я решила перестать есть. В прямом смысле. Ела совсем мало: один-два раза в день грамм 40 каши и фрукт. Вес пошел вниз очень быстро, но постоянно присутствовало чувство голода и головокружение.

За две недели такой «диеты» ушло 6 кг. Сестра подарила мне абонемент в тренажерный зал и порекомендовала тренера. Первый раз идти казалось очень страшно: словно все смотрят только на меня и осуждают. Сейчас я понимаю, что каждый ходит в зал для себя и не обращает внимания на других.

Тренер в зале объяснила мне все ошибки в моем питании. Подобрала программу тренировок. За то лето я похудела на 20 кг. Когда в сентябре вернулась в университет, многие не узнали. Спрашивали: «Как?» Это мотивировало еще больше, и к ноябрю мой вес был 85 кг. Пришлось научиться носить с собой контейнеры с кашей, овощами и грудкой. Были, конечно, и срывы, когда несколько дней ешь только сладкое или что-то еще, что себе запрещал (хотя тренер всегда говорила, что иногда я могу себе позволять, например, сладкое, но я для себя решала, что нет, нельзя!). На таких качелях вес то поднимался, то опускался на пять кило.

Фото: из личного архива

С тренером мы стали лучшими друзьями. Летом практиковали прогулки на большие расстояния: Малиновка — Ждановичи, это 10 км в одну сторону и столько же назад. Порядка 30−35 тысяч шагов. В то время это было отличным решением, так как не было возможности ходить в зал.

Так за три года я похудела на 35 кг и обрела уверенность в себе. Сейчас вес не прыгает, как раньше, так как методом проб и ошибок я пришла к тому, что самая лучшая диета — это сбалансированное, а главное, здоровое питание. И иногда себе стоит что-то позволять. Сейчас я вернулась в тренажерный зал. И кстати, молодежное платье 46-го размера купить очень легко!