Похоронный фонд России Иван Преображенский, Немецкая волна

16.06.2018, 13:02

Иван Преображенский

Пенсионная реформа в России на самом деле банальное наполнение госбюджета за счет граждан.

За три часа до торжественного открытия Чемпионата мира по футболу, российское правительство утвердило законопроект о повышении пенсионного возраста. Постепенно его поднимут до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Реформа нужна, но ее не будет

Первое, что надо сказать - реформирование пенсионной системы необходимо. Мы не можем в 21 веке по-прежнему пользоваться схемой, повторяющей по сути ту, что была введена в 1889 году немецким канцлером Отто фон Бисмарком.

Второе: принятый законопроект - вовсе не реформа. Вопреки тому, что предлагали специалисты последние лет пятнадцать, новой пенсионной системы в России не появится.

Схема не меняется, что, с учетом нынешней демографической ситуации, позволяет назвать ее классической "финансовой пирамидой". Молодые кормят стариков, но людей "продуктивного возраста" все меньше, а пожилых - все больше. Раньше на одного пенсионера "работали" 4-5 человек, а скоро их станет меньше двух.

Обычная логика подсказывает, что в этом случае надо менять схему. Однако есть еще логика бюрократическая, которой, кстати, следует большинство стран, столкнувшихся с подобными проблемами. Если молодежь взять неоткуда, можно объявить молодежью прежних стариков. Правда, в странах, пошедших по этому пути, медицина лучше и живут люди дольше, чем в России.

Кроме того, если схему не менять, то лет через двадцать произойдет ликвидация государственной пенсионной системы, а получать пенсию в России будут только самые одинокие и неимущие. Но все это случится уже не при нынешних министрах. Им поставили задачу: наполнить бюджет, они ее и решают. Поднимают НДС, что точно приведет к росту цен на все товары, и повышают пенсионный возраст.

Правительство понимает, что это не реформы, но на серьезные перемены не решается. Россиянам "отрезают хвост по кускам", но не из жалости, а чтобы не взбунтовались. Министры знают, что большинство их сограждан против таких "реформ"

В России надо родиться женщиной

Я и раньше знал, что у меня почти нет шансов получить пенсию. Теперь правительство окончательно меня в этом убедило.

То есть, выйти на пенсию по старости мизерные шансы у меня по-прежнему сохраняются. До 65 лет доживает сегодня большинство россиян. А вот если окажется, что я не наработал необходимый стаж (а его в последние годы регулярно повышают), чтоб получать "страховую" пенсию, которую раньше называли просто трудовой, то государство готово в теории платить мне лишь социальную.

В теории - потому, что первую социальную пенсию я рискую получить разве что в качестве "похоронных". По новому закону социальную пенсию правительство собирается начислять мужчинам, достигшим 70-летнего возраста и женщинам, дожившим до 68-ти лет. И тут мне хочется, как герою фильма "В джазе только девушки", закричать: "Почему я не женщина?!" Ведь средний возраст "дожития", как изящно выражаются в правительстве, у "слабого пола" составляет больше 76 лет, а у мужчин - чуть менее 66-ти.

Значит, средний россиянин хоть и доживет до пенсионного возраста и будет около года получать пенсию по старости, но дождаться пенсии социальной шансов у него почти нет. Ну а накопительную государство еще раньше у него просто украло. А новые правила ее вовсе не предполагают.

Пенсионная спецоперация

Кто проголосовал бы за президента Путина в марте, если бы он до этого честно сказал, что его правительство повысит пенсионный возраст? Это главный вопрос последних суток. Второй - сколько денег правительство украло лично у меня? По разным подсчетам, каждая женщина недополучит больше миллиона рублей, мужчины - немногим меньше.

Некоторые граждане, конечно, понимали, что после выборов власти обязательно залезут к ним в карман. Тем более что нынешняя псевдореформа задумывалась давно, правительство просто взяло проект Алексея Кудрина. Большинство же поверили власти и сейчас наверняка чувствуют себя обманутыми.

Дети - наша пенсия

Остановится ли правительство на достигнутом? Вряд ли. Реформ ждать не приходится, ведь в стране главная ценность - это стабильность. Будут и дальше по старинке урезать соцвыплаты, затыкая дыры в бюджете. Например, нашими больничными или оплачиваемыми отпусками. Скоро россиянам наверняка придется бороться и за это.

Что же касается пенсии, то разумным людям я всегда советую рожать побольше детей и получше их воспитывать. Это единственный доступный нам сегодня способ подготовки к старости. Дети - наша пенсия, наш единственный капитал. Точно также как сами мы стали для российского государства "новой нефтью", за счет которой оно наполняет бюджет и ведет войны в Сирии и Украине.

Иван Преображенский, Немецкая волна