Фотофакт: Как милиция и бюджетники отмывают стадион «Динамо» перед открытием 4 16.06.2018, 20:29

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Отмывать стадион согнали воспитателей, студентов и курсантов МВД.

После шести лет реконструкции в четверг, 21 июня, откроется минский стадион «Динамо», пишет tut.by.

Накануне отмывать спортивный объект от строительной пыли согнали воспитателей, учащихся колледжей и курсантов МВД.

Директор стадиона Василий Алексеенко говорит, что сам обратился за помощью в главное управление спорта и туризма Мингорисполкома и МВД, поскольку своими силами сделать генеральную уборку «Динамо» к открытию не успевает.

Помощников попросили помыть 22 тысячи сидений и перенести часть мебели. Эту работу они должны закончить к началу следующей недели.

Остальными вопросами уборки на стадионе занимаются клининговые компании.