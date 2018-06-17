В Гродно прошел крестный ход в день памяти белорусских святых 1 17.06.2018, 16:39

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Православные верующие прошли крестным ходом от древней Коложи к церкви «Собора всех белорусских святых».

Ежегодно, в день памяти белорусских святых, православные верующие Гродно собираются вместе, чтобы пройти крестным ходом от древней Коложи к церкви «Собора всех белорусских святых».

В этом году торжественное шествие, в котором приняли участие около трех тысяч человек, прошло в 19-й раз. Традиция крестного хода к церкви «Собора всех белорусских святых» зародилась в 1999 году, в год начала строительства храма, и живет до сих пор. Как это было — в фоторепортаже tut.by.