«Здесь даже дети интересуются политикой и обсуждают ее» 15.05.2024, 11:12

Белорусы рассказали, как проходят протесты в Тбилиси

14 мая Грузия приняла закон «Об иностранных агентах». Белорусы, живущие в Грузии, говорят, что силовики на митингах в Тбилиси гораздо мягче, чем в Беларуси, пишет «Радыё Свабода».

Акции протеста против закона «об иностранных агентах» начались в Грузии 8 апреля этого года. В этот день состоялось первое обсуждение законопроекта. 14 мая парламент Грузии, наконец, одобрил закон в третьем чтении. Уже больше месяца в Тбилиси, а иногда и в Батуми, Кутаиси и других населенных пунктах идут протесты против нововведения.

Пока самая крупная акция прошла в воскресенье, 12 мая. По разным оценкам, в ней приняли участие от 50 тысяч до 300 тысяч человек. С этого дня не менее сотни людей днем и ночью оставались возле здания парламента. Из-за протестов полиция закрыла центр города для движения транспорта.

За последний месяц за участие в протестах в Тбилиси были арестованы около 180 человек. Некоторых задержанных активистов пришлось доставить в больницу. Для разгона протестующих грузинские силовики использовали водометы, перцовые баллончики, а иногда и светошумовые гранаты.

Требования протестующих об отмене закона «об иностранных агентах» и отставке правительства пока не выполнены.

Дети, атрибутика и попкорн

Белорус Дмитрий (имя изменено в целях безопасности — РС) с 2021 года живет в Грузии. На родине его преследовали, поэтому он был вынужден уехать. Сейчас он в Тбилиси. Уже более двух недель Дмитрий наблюдает за протестами. Он подчеркивает, что наблюдает, а не участвует.

«Потому что это страна, которая нас приняла, и я считаю, что не имею права плевать в протянутую мне руку. Это их внутренние дела. Я не имею права вмешиваться», — объясняет свою позицию Дмитрий.

Белорус отмечает, что сравнивать политическую ситуацию в Беларуси и Грузии невозможно, так как там «пестрый политический ландшафт» и оппозиция встроена в государственные институты, тот же парламент, в отличие от Беларуси.

Однако, говорит Дмитрий, он не исключает, что силовые структуры со временем могут начать действовать в направлении белорусских «коллег».

Пока же, отмечает, в Грузии маловероятна ситуация, что задержанным протестующим начнут выставлять огромные счете от якобы «получивших ущерб» транспортных организаций, как это делают в Беларуси.

«Здесь все по-другому. Если место перекрыто полицией, водители общественного транспорта просто учитывают это и меняют маршрут. Протестующих в этом не обвиняют. Пока не обвиняют. Автомобилисты хоть и стоят в пробках, но не возмущаются, поддерживают протесты. Конечно, не все, но наверняка большинство. Метро работает, его никто не закрывал», — говорит собеседник.

По его наблюдениям, примерно 80% флагов на протестах — грузинские, а около 20% — Евросоюза. Белорусских национальных флагов он не видел, хотя украинские присутствуют.

Дмитрий делится наблюдением: когда в каком-то месте Тбилиси объявляют место и время встречи, то туда через час-два «подтягиваются» торговцы. Они предлагают флаги, соответствующую атрибутику и попкорн из торговых автоматов на колесах. «И плюс все кафе работают, некоторые в это время угощают людей бесплатно», — рассказывает белорус.

Еще одно наблюдение — дети на митингах. Дмитрий говорит, что с удивлением наблюдал, как двое маленьких детей ехали на самокатах впереди колонны. Другие дети были такими «кукловодами» — они держали в руках мегафоны, выкрикивали лозунги и «заводили толпу».

«Я спросил у своих грузинских знакомых — как так? Дети же вроде вне политики? Они сказали, что это нормально, что дети здесь тоже интересуются политикой и обсуждают ее. Конечно, если какая-то жестокость и разгон, то предупреждают, чтобы детей забрали. Однако если акция мирная, то дети там присутствуют», — говорит Дмитрий.

«Мы никому не позволим сесть нам на шею»

Дмитрий говорит, что много общается с местными жителями. Они заявили, что не хотят ни «российского закона» (имеется в виду «закон об иностранных агентах» — РС), ни «российского режима». По его словам, людей больше волнуют последствия такого законодательства, чем он сам в чистом виде. Грузины обеспокоены тем, что этот закон приведет к посягательству на другие свободы. И говорят, что никому «сесть нам на шею» не дадут.

Дмитрий рассказывает, что на одной из акций полицейские применили газ. Из-за безветренной погоды, он долго висел в воздухе. Помогла обычная медицинская маска. Белорус говорит, что на митинге их раздавали бесплатно.

И еще одним наблюдением поделился Дмитрий. По его мнению, грузинские СМИ пишут о каждом инциденте несколько преувеличенно.

«Например, пишут: „Начались задержания!“ — в результате задержали одного человека, так было и раньше. Пишут: „Осторожно, очень жестокие кадры!“, но, на мой взгляд, ничего „очень жестокого“ для белоруса в снимках нет. Хотя я понимаю, что никого нельзя бить по голове. Но в Минске было гораздо страшнее и жестче. Я спросил у местных журналистов: „Почему вы так подаете информацию?“ А они говорят: „Чтобы хуже не было и они (силовики) не распускали руки“», — делится собеседник.

«Если скажут, что мы встретимся в пять, то они встретятся в десять»

Белорус Александр, проживающий в Тбилиси, рассказал «Радыё Свабода», что атмосфера на грузинских протестах очень мирная. Он участвовал в белорусских протестах в 2020 году и говорит, что ему есть с чем сравнить.

«Там всегда стреляешь глазами. Не знаешь, с какой стороны на тебя побегут. Здесь, в Грузии, спокойно проходишь мимо полицейских», — говорит собеседник.

14 мая и раньше на митингах задерживали людей. Но, по мнению Александра, если сравнивать с Беларусью, то довольно мягко.

«Полиция не мешает людям. Основные столкновения произошли возле служебных входов в парламент. Там всегда концентрация спецназа и полиции. Задержания всегда на линии противостояния полиции и демонстрантов», — говорит он.

Собеседник добавляет, что, несмотря на перекрытое движение, по городу можно передвигаться вполне комфортно и безопасно. Перекрывают несколько кварталов в самом центре города, в том числе весь проспект Руставели, на котором расположен парламент. 14 мая об акции было объявлено рано утром, но большинство людей стали подтягиваться ближе к вечеру, после работы.

«Люди просто ходят перед парламентом. Стараются создать как можно больше шума. Хлопают по банкам, используют приспособления, как у болельщиков. Почти у каждого здесь есть специальные очки, если будут поливать перцовым газом, у многих есть респираторы. Здесь это не запрещено, за это не задерживают», — говорит белорус.

Если сравнивать с белорусскими акциями, то грузинская молодежь собирается очень долго, отмечает собеседник.

«Если скажут, что встретимся в пять, то они встретятся в десять. Но они могут оставаться до конца, до утра. Их разгоняют, они возвращаются снова. Потом утром видишь в метро молодых людей в респираторах, они засыпают», — делится Александр.

Протестует, по его словам, больше молодежь, но есть и пожилые люди. Стычки случаются, но они небольшие. Большинство участников очень миролюбивы, отмечает белорус.

«Есть активно настроенные протестующие, которые подходят ближе. Были попытки построить баррикады из полицейских ограждений и мусорных баков, бросать камни в забор, чтобы было больше шума. Самые активные всегда шумят. Полиция стоит плотными рядами возле служебных выходов. Когда люди подходят, они иногда нападают и задерживают. Поливают газом и водой, некоторых очень сильно избивали руками и ногами», — вспоминает он.

Мужчина утверждает, что знает о примерно 20 пострадавших, в том числе полицейских.

«Был человек с окровавленным глазом, но все обошлось, глаз не выбит… Я разговаривал с грузинской девушкой. Я сказал, что у вас полицейские вежливо относятся к протестующим. Она говорит: вот за это мы и боремся, чтобы не докатиться до вас», — рассказывает белорус.

«Ночью здесь сотни людей. В течение дня — тысячи»

Белорус Олег, проживающий в Тбилиси, рассказал, что наблюдал за акциями протеста со стороны. Также следит за ситуацией через СМИ и знакомых, которые ходят на митинги.

«По большей части это выглядит как праздник единения народа с ощущением, что впереди ждет что-то светлое и позитивное. Но как раз в эти секунды спецназ очень жестоко разгоняет протестующих, применяет водометы, очень жестоко их избивает (разговор происходит через несколько часов после принятия закона «об иностранных агентах» в третьем чтении — РС). Раньше применяли световые и шумовые гранаты. Они используют мощь криминальной полиции и силовиков в форме «космонавтов», — говорит он.

По словам мужчины, в последнее время протесты возле парламента идут постоянно.

«Несколько дней назад возникла идея организовать палаточный городок возле парламента. Его так и не организовали, но с того момента перед зданием парламента постоянно кто-то присутствует. Ночью здесь сотни людей. В течение дня это могут быть тысячи людей, которые поют песни и выкрикивают лозунги. Вечером это десятки тысяч человек, которые выходят на марш», — поясняет он.

По словам Олега, столкновения происходят не постоянно. Протестующие реагируют на них.

«Они пытаются прорвать баррикады, ворваться в здание парламента, отбить человека, которого задерживают. Тогда уже не до песен», — говорит мужчина.

Больше всего он встречал информацию о травмах среди активистов.

«Точечно людей выхватывают из толпы. При задержании их активно избивают. Затем отвозят в больницы, где им оказывают помощь. Оттуда они выкладывают фотографии с надписями «Мы не сдадимся», но выглядят они очень избитыми», — отмечает Олег.

По его словам, задержанных отпускают через несколько часов. Олег говорит, что если сравнивать с Беларусью. в Грузии задерживают мало людей. По наблюдениям белоруса, во время протестов проблем со связью в городе вообще нет. Только в центре бывают перебои. Проспект Руставели в последние дни заблокирован.

«Пока это очень сильно отличается от Беларуси, потому что здесь нет массовых репрессий, массовых избиений. Но силовики осмеливаются задерживать и избивать все более жестко. Есть опасение, что это может приблизиться к белорусскому сценарию», — предполагает он.

Люди приезжают на акции в Тбилиси из других городов. Жители грузинской столицы создали в соцсетях группы, где предлагают остановиться у них, призывают людей приезжать из регионов и присоединяться к протестам. Акции также проходят в Батуми, Кутаиси, рассказывает Олег.

Сам он в грузинских протестах участия не принимает. Хотя предлагает своим протестующим друзьям помощь.

«Мой друг очень активный. Я ему говорю: если что-то нужно, ты мне скажи, когда нужно принести респираторы или воду. Но я не нахожу причины, чтобы выйти протестовать, я не нахожу себя по-настоящему в грузинском обществе. Есть мысли, что меня могут депортировать из страны, если я пойду на протесты», — признается он.

Угроза ареста и депортации

Белоруска Мария (имя изменено в целях безопасности собеседника), которая живет в Батуми, рассказала, что 14 мая местные жители вышли на акцию протеста, но сама она не участвовала, поскольку работала и переживала за свою безопасность.

«Работа в другой стране — это очень серьезное дело. Вам нужно крутиться, зарабатывать, чтобы обеспечить себя и своих детей. Если меня задержат, я некоторое время не смогу работать, не смогу сообщить об этом своей семье, клиентам. Я потеряю много времени и денег», — говорит Мария.

Она отмечает, что в случае задержания о ее ребенке больше никто не позаботится.

«В чужой стране к своей физической безопасности относишься более ответственно, ведь поездка в больницу — это деньги. И это лишние проблемы, которых и так достаточно», — подчеркивает Мария.

Женщина опасается, что после возможного ареста ее могут депортировать, а она этого не хочет.

«Другая причина в том, что мне придется поехать в Беларусь. Я в любом случае рискую. Я перестала ставить лайки, комментировать, куда-то ходить, чтобы снизить риски. Указ с паспортами показал, что тебя легко можно ограничить в чужой стране, и ты ничего не сможешь с этим поделать», — считает собеседница.